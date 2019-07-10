昭和到令和：港人必撐　細數歷代寶礦力女郎

今期港人至愛飲品，可能是寶礦力。這款飲品陪伴不少人的成長，尤其是廣告中的「寶礦力女郎」，不少日後都成為大紅人，這些「寶礦力女郎」，全都充滿清涼感，青春氣息撲面而來，加上可愛的笑容，令大家印象深刻。就趁着夏日來臨，為大家細數日本歷代「寶礦力女王」。



宮澤理惠

寶礦力女郎年期：1988年至1990年

首先不得不介紹的，自然是一代美人宮澤理惠，她出任「寶礦力女郎」時，只有15歲，即使到了今天，相信仍有不少人忘不了她的微笑。



一色紗英

寶礦力女郎年期：1991年至1994年

充滿透明感的正統少女，是90年代數一數二當紅女星，廣告中一色紗英被人拿走了寶礦力，後來還給她後，她喝着時笑得很甜美！廣告曲是ZARD的《揺れる想い》，很令人懷念啊！



中山亞微梨

寶礦力女郎年期：1995年至1996年

曾經被無數少男視為女神，在廣告中，她騎着駝鳥，展現出活力和勇氣，而她的其中一個廣告，也是寶礦力少有展現女生之間友誼的一個。



後藤理沙

寶礦力女郎年期：1998年至1999年

擔任「寶礦力女郎」時年僅16歲，無論是從懸崖頂部跳入大海、穿着競泳水着、在沙漠中沐浴，抑或穿上白色背心，都讓人眼前一亮，成為無數人心目中的美少女。



鈴木杏

寶礦力女郎年期：2000年至2001年

大家記得鈴木杏，是因為《花與愛麗絲》還是《頭文字D》？其實她的寶礦力廣告也很搶眼，在海灘上的鈴木杏，大眼睛加可愛的笑容，展現出夏天的魅力。



綾瀬遙

寶礦力女郎年期：2005年至2006年

大家想起「寶礦力女郎」，通常第一時間便想起綾瀨遙，她穿上一件白色比基尼曬身材，又跳水又浸溫泉又追巴士，難怪迷倒不少宅男。何況廣告中仲有Mr.Children 嘅廣告曲《未來》，看着廣告，真的感到清涼爽快呀！



川口春奈

寶礦力女郎年期：2009年

模特兒出身嘅川口春奈，曾經演過《金田一》的七瀨美雪，也在《GTO》中演過相澤雅，純情學生味道重，而廣告中也展現了青春的酸與甜，令人耳目一新。



中条彩未

寶礦力女郎年期：2015年

有一半英國血統，模特兒出身，臉孔像洋娃娃一樣可愛，身材修長，廣告最後一跳，更是整個廣告的焦點。



八木莉可子

寶礦力女郎年期：2016年至2018年

以15歲之齡成為「寶礦力女郎」，清純的面孔，予人仙氣十足之感，被譽為水原希子接班人，在2016年的廣告以一身學生Look登場，出色的舞蹈令人留下強烈的印象！