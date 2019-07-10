【深夜字聊】前度約「見面」　梗係有古怪！

如果話有個人喺分手之後，仲想同對方保持到炮友嘅關係，大家覺得呢個人係男性定女性呢？咁樣問得梗係有古怪啦！有位男網民稱喺三個幾月前同女友分手，點知有晚卻收到個短訊。佢話：「收到對方嘅Wahtsapp時，我真係嚇咗一跳。因為我哋並唔係咁和平咁分手，理由係佢有另一個男人。詳細唔多講，問題係佢Wahtsapp嘅內容好古怪，大意就係想同我發展炮友關係，每個星期都出嚟『見面』一次。我以為誤會佢意思，於是打電話畀佢求證，佢話覺得喺床上同我好合拍，先至會有咁嘅提議，如果我唔OK就算。雖然我個心唔想，但身體又好誠實，因為佢身材真係幾正，我到底應唔應承佢好呢？」



網友神回應：



直髮有理：Ex咁表態，一定有古怪！我覺得呢個一定係個局嚟，都唔知佢係咪同現任男友夾埋有乜陰謀，你咪因為精蟲上腦做錯事呀！



青山gogo：你有冇嘢畀人哋呃先？冇嘅話又有乜嘢所謂，反正又唔係你提出，同時你又有Wahtsapp對話做證據，證明係佢提議嘅，到時佢男友有乜問題，咪由佢同你個Ex解決囉。



YuTong：佢係咪玩你㗎？你都話分手過程唔係咁和平，會唔會係佢懷恨在心，諗住整蠱你呢？不過你先至係當事人，當中嘅魔鬼細節係你最清楚。



Stephen：有食唔食，罪大惡極！我真心覺得食得唔好嘥。不過話又講返轉頭，其實佢係咪有咗先至搵返你㗎？