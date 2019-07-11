【健樂事】蜜桃成熟時 食得滋味4大提案

踏入7月，剛好是蜜桃成熟時，作為水果迷，沒理由錯過這種清甜多汁、營養豐富的水果吧！以水蜜桃為例，除了蘊含維他命A、B、C、E、K和鉀質、鐵質等多種營養素外，其纖維含量更達4.5克，即人體一日所需分量約兩成，而在中醫角度，它具有補益氣血、生津潤肺、護膚美顏等功效，但要注意過猶不及，尤其是體質屬濕熱者更要堅守「適可而止」的原則，以防吃到上火。以下是品嘗水蜜桃的4個貼士，注重健康的朋友要注意啊！



1.吃後可喝白茶

水蜜桃屬溫性，只要每天吃不多於一個就不會對健康構成影響，若吃得太多，有機會太濕熱，出現生痱滋、口乾鼻乾、胃痛、小便偏黃、大便稀爛等情況。建議於吃桃後翌日沖一杯白茶飲，如壽眉、白牡丹、龍井等，有助清熱降火。



2.不能當下酒菜

水蜜桃屬濕性，酒精飲品也是濕性，所以不能用酒送水蜜桃，否則會加重熱性，吃了會容易流鼻血！



3.勿與海鮮同吃

食水蜜桃不宜同時吃海鮮，尤其是甲魚（即水魚），因海鮮含高蛋白，若加上偏溫的水蜜桃，會產生有害物質，令腸胃產生不適，出現上吐下瀉的情況。



4.腸胃差者忌食

切勿給嬰幼兒餵食水蜜桃，因其腸胃功能發展尚未成熟，無法消化桃子中的大分子物質，很易造成過敏反應。體虛多病或腸胃功能太弱者，亦不適宜進食，否則會增加腸胃負擔。

