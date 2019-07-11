青森津輕白神湖　水陸兩棲遊

上山下海，一口氣做，說易不易，說難其實也不難。在日本青森縣的西目屋村，你只用「坐」的，乘着仿如水陸兩用戰車的「津輕白神號」遊車河，玩到去津輕白神湖 「落水」變遊船河。橫跨青森、秋田兩縣的「白神山地」，是佔地達13萬公頃的山岳地帶，它保留了最原始的原生態系統，並擁有世界上最大的「山毛櫸樹林」，與黑啄木鳥、日本猴與睡鼠等稀有野生動物，故此在1993年就已被列入世界自然遺產，地位跟鹿兒島縣屋久島、北海道知床及東京小笠原諸島並列。



地域如此廣，若徒步行山，未必人人可以，故此在白神山地青森「進口」西目屋村，近年就新推出了「Dam Lake Tour」，就是以乘搭水陸兩用車方式輕遊當地，全程舒適輕鬆。水陸兩用車名為「津輕白神號」，顧名思義就是車船合一，具兩棲功能，它更可一次搭乘38名乘客，從夏至秋每天4個班次運行，1人便可乘行。



我們來到集合點「道之站津輕白神信息中心」，每人皆須先穿上可包冚全身的黃色大衣才逐一登車，以確保車「下水」時不弄濕你身，相當細心。車上還有解說員，為大家導覽沿途風光，雖全程日語，但都提醒到你要注意的方向。旅途全程約1小時，一半時間在陸地，沿着車路看兩旁的山林河溪，另一半時間就到津輕水壩（津輕白神湖）落水，在神山山腳下船遊。



下水一刻算最刺激，由於車兩旁沒玻璃窗，下車激起的水花，未必會濺濕到你，但絕對有機會濺濕你手上相機，拍照真要留神。湖上船遊非常平靜，車會轉用螺旋槳，司機會轉用另一小軚盤操控方向舵，能在白神山流下的純淨湖水上，慢慢欣賞湖光山色，也是城市人難得的「放空」享受，要是到了秋紅時節，津輕白神湖湖岸更是色彩繽紛，絕對是最佳賞紅之旅。



Dam Lake Tour（水陸兩用車）

地址：青森県中津軽郡西目屋村田代字神田219-1（道之站津輕白神信息中心內）

運行期間：2019年 即日至10月31日（每日4班次）

費用：成人2,500日圓（約HK$183）/小童1,500日圓（約HK$110）/2歲以下500日圓（約HK$37）（可早兩個月前預約）

網址：https://suirikubus.jp

鳴謝：星晨旅遊、青森縣觀光國際戰略局、Aplex Fruit