B Kill寵物天然滅菌噴霧　愛犬健康殺菌救星

有研究指出，每天帶狗狗去散步對狗仔的身心健康發展有好大幫助，不過主人多數帶狗狗散完步，會用濕毛巾簡單抺一抺牠們的手腳做清潔，但是這樣並不足夠。街上的地下充滿了肉眼看不到的細菌病毒，如果不清潔乾淨，有機會令狗狗腳枕積存細菌，甚至令蟲蚤依附在狗仔身上。因此幫狗仔清潔是絕不能輕視。



這時，可以用B Kill寵物天然滅菌噴霧，幫狗狗噴至全身。B Kill寵物天然滅菌噴霧採用日本柿子提取物作主要消毒成分，絕不含酒精，不刺激皮膚。坊間一般的寵物消毒噴霧只適用於噴在狗狗的日常用品，不能直接噴灑在狗狗的身上。而B Kill寵物天然滅菌噴霧因為成分天然，可直接噴在狗狗的身上，手手腳腳都完全冇問題。 而且，B Kill寵物天然滅菌噴霧已經通過SGS等多間權威檢測機構，絕對安心使用。用法都非常簡單。



用法亦很簡單，首先撥起狗毛，將寵物滅菌噴霧直接噴於寵物身體的任何皮膚患處和不適、致臭或敏感部位，全身、手腳都噴得，有效去除異味，殺滅狗狗身上的細菌及避免有蟲蚤依附在狗仔身上。可以直接噴在狗仔患處，防止因敏感而導致的皮膚搔癢或發炎，由於成份天然，可長期使用於人及寵物身上，絕不會將殘餘物遺留在動物的毛髮上



平時在屋企，都可以用B Kill寵物天然滅菌噴霧噴在狗墊，不用擔心會破壞窩墊纖維。即使係狗狗的日常用品都可以噴，而且不用沖洗。因為成分天然，溫和安全，即使狗仔舔到，都不用擔心。加上，它是無味配方，對臭覺靈敏狗隻來說，更是合適之選。B Kill天然滅菌噴霧系列，採用日本天然柿子成分殺菌，不含酒精，不刺激皮膚及眼睛，口服無害。通過SGS等多間權威檢測機構，有效殺滅99.9%細菌病毒。



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