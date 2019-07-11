Style Dr.CHAIR Plus享受健康生活每一天

都市人每日長時間坐着工作，坐姿不良的話，除了會腰痠背痛外，更隨時會導致脊骨出現問題。Style Dr.CHAIR Plus採用「三點支撐」與「立腰」設計，能讓腰部自然挺起，坐姿更加輕鬆舒適。



其中可支撐腰部的「立腰設計」，座面與椅背的角度為80度，可防止骨盆向前移動，並有效地分散體壓。至於獨有的「三點支撐」設計，則分別是脊椎支撐、骼骨支撐及突出構造，當中的脊椎支撐，可承托腰椎至胸椎，使身體維持脊梃的自然S形曲線。而左右兩側緊貼支撐格骼骨的骼骨支撐設計，則可保持盆骨的穩定，再配合突出構造設計，腳跟可以靠近座椅，減輕對膝蓋的負擔，令你時刻都輕鬆舒適。此外，採用曲線優美的單坐梳化設計，外形時尚，可以讓你輕鬆配搭不同的室內風格。



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香港：AEON、LOG-ON、PanaShop、SINOMAX、Urban Living 、Panasonic陳列室、

人気电器店、百老滙、永安百貨、香港電業城及綽力物理治療中心



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