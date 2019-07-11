三界五行：日防夜防　六邪難防

每年三伏天都包含小暑、大暑、立秋三個節氣，所以被形容為「爭秋奪暑」的秋老虎，人類如果應對不當，輕則多病痛，重則被奪去生命──在這段日子，因中暑誘發心腦血管意外而死亡，並不罕見。



伏，在中醫角度而言，有兩個意思，一是「邪」的潛伏，二是人與動物都伏下來好好歇息，這就是「避暑」。風、寒、暑、濕、燥、火，這是六種自然現象，稱之為六氣，如果人的體質差，抵抗力弱，或身體雖然強壯，但過長時間暴露在有關環境下，就會影響健康，所以中醫理論，六氣就變成六邪，但六邪除了六種自然現象外，也包括衣食住行不當帶來的外來病因，例如，長期吹強勁風扇犯風邪，空調溫度過低犯風邪與寒邪，吃過多煎炸食物犯燥邪，飲烈酒吃勁辣犯火邪……因此，三伏天還要注意避免因生活習慣而受到風邪、燥邪、火邪所侵。



伏是六邪的潛伏，潛伏期多久才發作？沒有固定時間表，要視乎受邪輕重，以及個人體質。嚴重的即時發作，例如，在烈日下暴曬引發中暑，這就是暑邪威力；劇烈運動後，心跳呼吸還沒有回復平靜，喝大量冷飲、沖凍水涼，引發腦中風或心臟病，這就是寒邪威力；貪涼爽，睡在「穿堂風」（過分大風的自然環境）或風扇、冷氣過猛，睡醒後面部歪斜、口歪眼斜，這就是風邪威力。如果外邪威力不大，而個人體質好，暫時不發病，但到年紀大了或體質變弱，潛伏的邪氣就會發作。



方向宇