靈敢侶情：動聽的話不妨多說

原來，在表面工夫和實際行動之間，很人都偏向看前者。



我用「原來」，當然不是最近才發現，只是我年少時，總相信人會、或者應該重視行動和結果，於是，我把力量都放在四肢上，話不多地、專注得臉無表情地、一頭牛似的快手快腳不停做呀做。我以為，別人會明白我。



可是到最後，儘管事情辨妥了，我卻碰到一鼻子灰，被埋怨我沒人情味、乞人憎、甚至胡扯到控制欲。最後，別人都跟我弄出心病，破壞了彼此的關係。



其實有時，也並非要談甚麼回報，但吃力不被討好，我心裏當然難受，而且極不忿氣，實在想不明白，為何認真工作時要笑、為何明知對方這樣做會影響成果，都要浪費時間去婉轉表達。但始終，我也不想被埋怨，於是只好想辦法解決。



了解過後我才明白，原來，別人跟我談的，是感受︰你讓我不好受，所以我會把你的功勞一併拿走。



然後我就想到，假如我把做的事，都用言語表達出來，行動和言語兼備之下，我的下場會不會更好？



果然，好多了！至少，別人開始感謝我的付出。



我的故事說完了，相信你也覺得我以前很笨吧？現在到你們了！



各位丈夫和太太、男友和女友們，「喜歡聽好聽的話」這個取向，聽上去似乎很傻，但人就是這樣，特別在談戀愛時，自己的感受都是排第一的。你出力去做甚麼、關心對方甚麼、想對方舒服也好，都不及你說一句︰「我很愛你」、「我最愛你」、「我不能沒有你」。



色香味俱全的一道菜，才能賣高價；伴侶都是一樣。會笑的人最可愛，嘴巴甜的才馨香，再配合行動，你就是難得遇上、叫人愛不釋手，一見難忘的高級菜。



所以現在我除了會跟伴侶說「很愛你」，也會將心裏想的、和行動做的跟讀者說。我叫讀者們做「寶貝」，是因為他們真的是我心頭的一塊肉。當然，我也有忙到笑不出來、連續數天只睡兩小時結果超累超忟的時候，但至少，在將心裏的話說出來之後，懂我的人多了，願意用心去感受我的行動的寶貝，也多了。



你的行動、你的付出，最重要是有知音人吧？別怕醜，說一句「我愛你」，整個局面，立即逆轉！



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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