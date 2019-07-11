Switch Lite纖巧新機　9月20日登場

早前盛傳任天堂會推出新一代主機，近日終於獲得官方證實，發布名為「Switch Lite」的纖巧版遊戲機，除了將體積減至91.1×208×13.9mm，重量亦減至275g，比原版Switch輕123g，充滿電後可運行3至7小時。由於Size變細，螢幕亦由6.2吋縮減至5.5吋，連手掣都與主機融為一體。機身顏色則有黃、灰、藍綠3色選擇，預計售價千多元有交易，比Switch平了八百多元，將於9月20日正式登場，Game迷絕不能錯過。



遊戲方面，新機兼容所有以手提模式暢玩的Switch遊戲，亦可透過網絡與好友進行多人對戰。但由於兩邊手掣不能分拆，若遊戲需要使用Joy-Con功能如震動、動感IR照相機、動作感應等，部分功能會受到限制。若想打機時無驅無束，則需要額外添置Joy-Con及充電手把配對了。



Switch Lite可與Switch一樣連線，最多可連繫8台主機，玩《任天堂明星大亂鬥特別版》、《Splatoon2》等遊戲時，便可享受多人對戰樂趣，如加入需收費的「Nintendo Switch Online」，更可透過網絡與全球各地的機迷對戰。唯一缺點是Switch Lite不支援TV及桌上模式，即是不能接駁大電視打機，只支援手提模式。