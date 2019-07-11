Pet Pet聯萌：係愛呀！貓奴收養18隻貓咪

家中收養了18隻貓咪的Crystal，大約於7年前第一次飼養貓咪，當時她收養了朋友家中貓咪貓剛誕下的貓B，自此一家人都成了貓奴。Crystal表示最初是希望當暫託家庭，照顧一些年幼老弱，甚至患病的貓咪，待牠們痊愈後，便為牠們尋求新的家園，然而許多時候都不成功，久而久之，暫託的貓咪便成為了Crystal的愛寵， 最高峰時家中有20多隻貓咪，Crystal謂：「許多人或會覺得領養過程很煩擾而卻步，因義工會問領養者很多私人問題，例如地址、薪金、曾否飼養貓咪等，其實我覺得領養貓咪與嫁女沒分別，試想想，一個母親用了許多年心力來照顧女兒，當然希望女兒能找到一個好丈夫，義工們正正也是有這種想法，特別是貓咪不懂得說話，不懂與人表達牠的思想，所以義工們要找許多證據證明這個領養者是可以讓貓貓付託終生，才會願意讓他領養，所以我希望大家體諒義工的心意，繼續支持領養。」



【隨身帶糧食助貓咪】

不少人會因居住環境、家人等種種問題而飼養不到貓咪，便自覺不能幫助牠們，Crystal認為幫助貓咪的方法有許多，不一定要領養貓咪才是幫助到牠們，例如隨身帶備一些貓糧，當在街上見到貓咪時便用來餵飼牠們，因這可能是牠們多天以來的唯一食物，那已經為牠們帶來很大的幫助。Crystal直言這個世界需要幫助的貓咪實在太多，若單依靠一個人的能力，所幫到的是極其有限，但若每個人也願意多點留意浪浪的話，對牠們來說已經是好好。