旅遊考考你：高雄文物館用菸樓設計　究竟咩原因？

相信大家都知道，台灣是由多族群所構成，當中客家人便是當地第二大族群，並且名人輩出，蔡英文便是一大代表！而客家的傳統習俗在台灣得到了很好的傳承及保存，高雄市美濃區便正正係南台灣最著名客家文化地區之一，更設有美濃客家文物館，特別之處係文物館建築竟然採用了菸樓（用作煙草烤製及儲存）設計，因乜解究咁獨特呢？



17世紀後期，不少來自中國廣東省東部的客家人移居到台灣南部，之後便於美濃等地區開墾土地，繼而落地生根。現時高雄美濃區有約9成居民為客家人，絕對勢力龐大，該區於2001年更開設了美濃客家文物館來傳承及保存該族的文化及歷史。而該館的建築本身已夠精彩，特別採用了菸樓與合院設計，話說於1939年，當時的美濃鎮長引進了煙草事業，黃金時期當地有多達2,000間菸樓，絕對是一大標誌，也順理成章將之融入文化館建築之中。



建築中央為主題館、左右兩邊為第二、第三副展館，特色是不加牆漆或牆紙等修飾，藉以展現美濃客家人的樸實，而展室內則將當地昔日的農業、生活、建築、工藝和音樂等主題逐一介紹，並配以使用過的工具或衣服等文物展示。當中令人最感興趣的，是昔日買牛和嫁娶被視為同等重要的觀念，此外，還有介紹有關婚嫁和拜神等儀式，加上包含家族一伙人住在一起意思的伙房、客家祠堂西堂河、敬字亭和東門樓等特色建築展覽，讓人見識帶點熟悉又有點異迴的風俗習慣。順帶一提，館內有免費客家人傳統藍衫借穿的服務，配上客家手製的油紙傘到館前的小橋和池塘拍攝，相當有Feel呢！



美濃客家文物館

地址：高雄市美濃區民族路49-3號

營業時間：9:00am~5:00pm（周一休息）

網址：https://meeinonghakka.kcg.gov.tw