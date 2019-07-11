本日日本：最新住宿體驗！瞓喺飛機駕駛艙

搭咗咁耐飛機，大家有冇諗過揸下飛機，或者喺機艙宿一宵呢？唔使等發夢，話說連接羽田機場國內線第2客運大樓的酒店羽田Excel Hotel東急，為慶祝開業15周年，特別炮製了一間Superior Cockpit Room，房間最大特色係，竟然闢出大大個角落裝設了波音737-800型機的模擬駕駛艙，論噱頭真係無得輸！



話說酒店不乏特色客房，其中於2007年開設的Premium Flyers Room，房內除了可欣賞到機場跑道的絕紗景觀外，更設有於國際線航機使用的頭等艙座椅，多年來都深得飛機迷的熱捧！今次的Superior Cockpit Room則更誇張，房內的模擬駕駛艙像真度超晒班，睇得出係落重本之作。而房間分別提供Flight Simulator體驗Plan及Cockpit Room氣氛體感Plan兩種不同的使用選項，前者可以畀你喺前飛機師或指導員的教導下，來趟為時約90分鐘的駕駛體驗（航程由羽田機場前往大阪國際機場，包括起飛及降落），絕對滿足你當飛機師的願望！後者則是「齋睇住宿Mode」，屆時模擬駕駛艙會播放飛行時的景色（駕駛艙有透明樹脂板隔住，住客不能觸摸及入座），滿足大家瞓喺駕駛艙的慾望！無論你喜歡揸飛機，抑或追求住宿新鮮感的朋友都不要錯過啊。



羽田Excel Hotel東急

地址：東京都大田區羽田空港3-4-2

時間：Flight Simulator體驗Plan12:00nn~1:30pm，2:30pm~4:00pm

收費：Flight Simulator體驗Plan30,000日圓（90分鐘），Cockpit Room氣氛體感Plan每晚25,320日圓起

網址：https://bit.ly/32fl9M5