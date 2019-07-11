Marni裙褲疊穿　玩層次又吸睛

連身裙向來是女生們的衣櫥必備單品，因為不用費神去搭配，一穿上就可以出門夠晒方便。但對造型講究的潮人，單着一條連身裙會略嫌單調，唔夠睇頭，時尚界便為連身裙帶來一種新着法，除了單着，更鼓吹以長褲混搭的裙褲疊穿，為穿搭增加多點層次感，更可以穿出意想不到的好看與時髦。



說到今季裙褲疊穿的推崇者，不得不提意大利品牌Marni。系列服飾線條簡約寬鬆，直線輪廓的連身裙滲出品牌偏愛的少女感，並透過運用大量的粉色和印花圖案為設計注入柔美感覺。從不隨波逐流的Marni為了尋找造型上更多可能性，從復古潮流取經，以各式闊褲混搭連身裙，透過新的比例創造出獨特風格，抽象花卉圖案連身裙以超寬褲管闊褲打底，條子恤衫裙與印花喇叭褲碰撞出吸睛效果，還有搭配吊腳闊褲，硬朗中不失優雅。



裙和褲，一柔一剛，兩件風格迥異的單品，原本是應該分開穿的，但女生是時候打破慣例，因為裙 + 褲已成為新興的流行混搭法，造型既有着裙裝的柔美，同時又展現褲裝的帥氣，打造別具個性的造型。這混搭方式看似新鮮，但事實上這是一種復古潮流，早於上世紀60、70年代已經流行過，當年巴黎版《VOGUE》亦曾作介紹。但並非所有裙子都適合與褲子混搭在一起，疊穿本身已夠吸睛有層次，所以應一切從簡，選擇線條簡潔的裙款，讓造型顯得利落，避免累贅的感覺。

