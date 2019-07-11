802 D3 Prestige Edition　英倫造工靚木防蝕

Bowers & Wilkins是英國喇叭名牌，當中的Nautilus鸚鵡螺無論在外形及音色上都是喇叭界經典，近期推出新款座地喇叭802 D3 Prestige Edition版，單是睇外形已非常高雅，原來音箱外層鋪上了Santos Rosewood，提升專貴外觀感的同時，木材的抗腐蝕性更是一流，故此常用於製作樂器或高級傢俬，而且這次的Prestige Edition版在英國本土製造，確保用料、造工都是業界頂尖。



英國喇叭出名造工細緻，Bowers & Wilkins更是當中表表者，802 D3 Prestige Edition單是表面處理，就涉及13道油漆工序，花費4周，製作過程極複雜，比標準版800D系列要增加40%的人手，難怪售價超過20萬一對，明顯針對發燒音響迷而設。單元方面，設有一組25mm高音、一組150mm中音及一對250mm低音單元，將頻率響應提升至14Hz~35kHz，無論高音人聲還是低音樂器聲都表現細緻。

