【深夜字聊】分手後　靠自己宣洩寂寞

Q：我33歲，女性，大半年前跟同居男友分手，我極度傷心，亦惟有自己繼續生活。以前我們每星期會做兩次，現在則靠自慰解決性需要，但卻懷疑自己太過沉溺，每晚至少一次，周末放假時更頻密，只想躲被窩，在一次之後有點睏倦，合上眼不久摸摸又再自慰了，連續5、6次仍依然想要，累了又去睡。有時腦裏空白，有時想着和前男友親熱。請問我需要節制性慾嗎？是太強了嗎？為何我變成如此渴望？



魚仔



A：當女性脫離伴侶親密生活，部分女性在未覓到新任伴侶前會採取壓抑的性態度，另有些女性則會靠自己來紓洩情感上的寂寞和性慾上的需要。



自慰就是「一個人的性愛」(Sex for One)，自慰多寡與性慾強弱並沒有特定指標，只能以相對性來評估。譬如說，兩性的差異在於，男性通常在享受一次或連續兩次性高潮後，多數會自動進入「聖人模式」(簡單說這就是一種無慾無求的性狀態)，然後需時恢復性慾。但女性卻有能力連續享受8次以上的性高潮，才進入「聖人模式」的。



自慰和性愛的最大分別，是性愛包含了情感灌注，不少女性也會感覺到縱使在性愛中沒獲得性高潮，但親密的過程已帶來了滿足感、安全感和愛的感覺，她們對進行密集性愛的渴求相對放輕一點。



你之所以增加了自慰次數，其實是以它去彌補失去的伴侶愛情。自慰的功能變成不只滿足性慾，也閃藉以填補空虛，幻想自己在重獲親密。



分手後依依不捨、情緒未平復、產生濃濃思念，皆人之常情。若希望令自己適可宜止，可嘗試多出外走走，看電影、約朋友、做運動、去圖書館或寫靜心撰寫日記，均有助減輕情緒上的沉重感。這並不是建議你完全地壓抑性慾，只是希望你學懂轉移專注點，透過多元化的日常生活模式去重整自我，莫困自己於小室獨自受情殤煎熬。



李偉儀