營事檔案：味噌雜菜湯烏冬　一碗有齊營養

在芸芸粉麵類中，烏冬是比較受歡迎的一款，其口感煙韌，較易入味，而且亦能夠提供更高的飽肚感。今次的食譜以烏冬為主要食材，教大家輕鬆地炮製美味的一餐。



【烏冬的營養價值？】

烏冬主要成分為麵粉，能夠提供碳水化合物，經過人體消化及吸收後，為身體帶來能量，維持基本所需。



【點配烏冬至夠營？】

其他食材方面，選擇了本菇和椰菜，兩者都含豐富膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘及維持腸道健康。菇類食物有一種鮮味，配合其他食材一同烹調，有提升食物味道的效果，令人更加享受進食的過程。椰菜有「天然胃藥」之稱，能夠保護胃黏膜，以及修復胃部損壞的組織。除了維他命C，椰菜也含有鮮人為知的維他命K，維他命K可維持凝血功能，並有助維持骨質密度，保持骨骼健康。



此外，肉類選用了瘦肉碎，可說是比較瘦的部位，可減少肉類中飽和脂肪的攝取，對心血管更有益健康。而且，豬肉能夠提供蛋白質，除了可促進身體細胞組織修補和再生，也可以維持身體正常的新陳代謝。這個味噌雜菜湯烏冬選用了以上的食材，能夠達致主要營養素的營養均衡，適合大部分人進食。





【味噌雜菜湯烏冬】

材料：

烏冬 1個

本菇 1碗

椰菜 1/3個

瘦肉碎 100克

清雞湯 500毫升



調味料：

味醂 1湯匙

麵豉 2湯匙

鹽 適量



做法：

1.將本菇去蒂洗淨、椰菜洗淨切絲，打蛋備用。

2.煲滾雞湯，放入味醂、麵豉及瘦肉碎煮約5分鐘。

3.煲滾後，加入雜菜及烏冬。

4.最後用鹽調味即可。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

