FoodieCurly鬈毛妹：這一碟，可能是全世界最美味的腐皮！

去台灣玩，大家有沒有計算過一天會吃幾多餐？我嘛，實在不敢數，像這天，單是早餐就吃了兩遍！



今次到台灣，我們由高雄一直開車到台東玩。睡了一覺好的，早上在民宿「池畔綠波YES」吃過豐富早餐後，台灣朋友Jack馬上驅車到當地馳名老店「大池豆包豆皮豆漿店」吃第二趟早餐，他說，他光顧這店已16年了。



豆品店其貌不揚，是間鐵皮屋，座位都設在室外，沒有冷氣，而且只獨沽三味：豆漿 (可選甜或不甜)、豆花、香煎豆包，可是每到假期這裏都座無虛設，一點前所有食物都會賣光光。



我們走進了裏面的工場，嘩，煙霧瀰漫，因為都是一格一格熱騰騰的豆漿，黃豆的香氣撲鼻而來，壯男店員忙着將豆漿面層凝固了的豆皮收集，掛起風乾；另一位婆婆則將冷卻了的豆皮裁切入袋出售，你想即日買一袋回家？可能有點難度，還是打電話來預訂，又或現場在白板上留貨擇日再取吧。



我們做遊客的就不買啦，現場吃就好。最喜歡他們的香煎豆包 (即我們說的腐皮)，煎成金黃色，香脆且有豆香，吃時可加些甜醬或辣醬來調味；黑糖豆花也無得輸，香甜嫰滑；最後來杯豆漿，我要了甜的，豆香四溢，原始但美味。



吃完人家的豆腐後 (笑)，開十分鐘車就是聞名遐邇的「伯朗大道」，這裏因金城武拍的航空公司廣告而爆紅，綠油油一望無際的稻田，確是打卡好地方 (可惜我去時稻米剛收割了)；旁邊還有一棵「金城武樹」(金城武在廣告內在此奉茶)，都是拍照的好地方。



大池豆包豆皮豆漿店

地址： 958台灣台東縣池上鄉大埔路39之2號

營業時間：周一至五07:00-15:00 (周三休館)，周末07:00-14:00

官方FB：https://reurl.cc/1V8xX



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