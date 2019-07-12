做善事贏獎品　麥當勞叔叔之家慈善基金義賣獎券啟動

助人為快樂之本，可以幫到人絕對是件開心快樂事。麥當勞叔叔之家慈善基金年度慈善獎券義賣活動至今踏入第19年，每年籌得的款項均用作支持麥當勞叔叔之家的運作，為病童及他們的家人提供以家庭為本的優質服務。麥當勞叔叔之家慈善基金於今個星期六7月13日在愉景新城L1中庭將舉行獎券義賣開售禮暨頒獎禮，請來影視紅星岑麗香（香香公主）支持同參與獎券義賣。當日除設有慈善獎券攤位外，還特設多個義賣攤位，由早上11時至下午4時半，一家大細記住前來參與，玩樂的同時亦可做善事，實在一舉兩得！



此外，由即日起至8月15日期間，麥當勞叔叔之家慈善獎券逢星期六及日於6間UA戲院及逢星期五、六及日於18間麥當勞®餐廳發售。每張獎券售價為$20，隨券更贈送麥當勞及UA戲院優惠券。每張獎券均有機會贏取獎品，而所有獎品總值逾$4萬元；抽獎將於8月15日假麥當勞叔叔之家內舉行，得獎名單隨後將上載至網站：www.rmhc.org.hk。





*備註：

i. 參與義賣獎券的麥當勞餐廳共18間──包括銅鑼灣禮頓道、太古城中心、西環山道、尖沙咀星光行、黃埔花園、九龍塘又一城、鑽石山荷里活廣場、九龍灣德福II期、觀塘鱷魚恤中心、將軍澳厚德邨、沙田中心、沙田第一城、荃灣綠楊坊、大埔新達廣場、馬鞍山新港城Ⅱ期、元朗貿易中心、粉嶺名都商場及屯門時代廣場。



ii. 參與義賣獎券的UA戲院共6間──包括銅鑼灣時代廣場、旺角新世紀廣場、九龍灣MegaBox、尖沙咀iSQUARE、青衣城及牛頭角淘大商場。