CHINATOWN MARKET x PUMA　Bootleg玩味聯名

在這個真真假假難以區分嘅世代，不論是致敬、惡搞或Bootleg二次創作，已經成為唔少潮流品牌一夜間爆紅的最佳捷徑。好似由Mike Cherman主理的洛杉磯潮牌CHINATOWN MARKET，就至叻玩Bootleg設計。兩年前網絡上洗晒板的IKEA Frakta Cap及上年NBA總決賽期間LeBron James着住嗰對Chuck Taylor All Star '70都係出自其手，連身為Nike贊助球員「大帝」都捧場就知「唐人街市場」人氣有幾爆！是次品牌正式與PUMA合作推出聯名系列，將其招牌哈哈笑圖案及Bootleg元素融入設計，以玩味手法演繹各款經典單品。



【Bootleg文化起源】

Bootleg一字最初出現於上世紀20年代美國禁酒令之時，當時將私釀威士忌藏於靴筒內被稱為Bootleg，所以此字眼有未經授權及不合法的意思，於電影界及音樂界亦有使用此字眼。於時裝界Bootleg文化的代表性人物必定係Dapper Dan，早於80年代開始已經為Hip Hop Rapper訂製不同Bootleg版名牌服裝，其後被不同時裝品牌訴訟而於90年代結業，本身故事到此就完，但因為去年Gucci推出了一款設計風格與Dapper Dan經典作品極為相似的褸款最終引發輿論，最終Gucci創意總監Alessandro Michele就邀請Dapper Dan合作，打造了正式的聯名系列和氣收場，可算是對Bootleg文化的一種認同。



【彩色跑道魔術貼】

至於最叻玩Bootleg設計嘅CHINATOWN MARKET，雖然自2016年成立至今經常在設計中融入哈哈笑圖案（正式獲The Smiley Company授權合法使用），但其實哈哈笑圖案並非由Mike Cherman所創。而今次與PUMA合作的聯名系列，除了一個彩色籃球外並無哈哈笑蹤影，設計主要以層次豐富的色彩組合打造一系列服飾及鞋款。當中誕生自80年代的經典籃球鞋Ralph Sampson Low，鞋側上的彩色跑道標誌更採用魔術貼設計，用家可自行替換，配合鞋身搶眼黃色標籤細節，成功將CHINATOWN MARKET擅長的Bootleg風格帶到系列中。



【四眼哈哈笑上位】

CHINATOWN MARKET憑着哈哈笑圖案及Bootleg設計殺出一條血路成功上位，無獨有偶另一個名為CACTUS PLANT FLEA MARKET（CPFM）的潮流品牌亦同樣愛以哈哈笑圖案打造單品。今年5月推出的CPFM x Nike Air VaporMax 2019聯名波鞋，除了鞋側用膠條勾勒出立體Swoosh標誌外，鞋踭上的「四眼哈哈笑」圖案亦成為焦點，受歡迎程度從炒價直逼過萬可見一斑。2015年成立至今CPFM主理人都保持神秘從未露面（有說是Pharrell Williams個人助理Cynthia Lu），雖然推出單品唔多，但先後與ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB及Stussy推出聯名單品，再加上Pharrell Williams、Kanye West及Travis Scott等人經常着用，要跑出根本毫無難度。

