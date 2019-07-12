三界五行：提升正氣要有米氣

民間諺語有云：「小暑大暑，上蒸下煮」。小暑到大暑這段時間，忽晴忽雨，有時真的是「東山飄雨西山晴」。人間如蒸籠，天晴，爐火旺盛；天雨，天水與地熱碰撞，就是一陣中人欲暈的氣味，俗稱「熱腥」，就好像把冷水撥在燒紅的鐵上，體質弱的人如果被這樣的「白撞雨」淋濕，就很容易感冒，這種感冒叫「感暑」，同一時間受到暑邪、熱邪、濕邪、寒邪的襲擊，千萬不可掉以輕心，即使沒有甚麼併發症，也不是一兩天可以痊愈。粵語用「濕滯」形容事情非常棘手，或多或少都與此有關。



中醫把外來的病源稱為「邪」，稱內在的免疫力稱為「正」，如果正氣足，邪難侵，這就是「邪不勝正」。「上醫治未病」，平時堅持適當運動，均衡飲食，充足睡眠，抗邪防病的能力一定比常人好。



中醫對「已病」的人，採用「扶正祛邪」的方法，「扶正」是增強「正氣」去對抗「邪氣」，與此同時，對症下藥，分清楚是受了甚麽「邪」的侵害。因感冒而看過中醫的人都聽過「感冒風寒」、「感冒風熱」、「感暑」、「濕熱」、「寒濕」的診斷。



「米氣」是「正氣」的主要來源之一，包括粥、粉、麵、飯及豆類與五穀雜糧提供的養分。如何令自己在三伏天保持良好食欲和適當營養，是醫術，也是生活藝術。中醫養生有一句：「有胃則生，無胃則死」。三國時代的諸葛亮甚麽都懂，就是不懂養生，「食少事煩，命不久矣」。



方向宇