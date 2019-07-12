高知縣檮原町　走入深山學造紙

日本四國，樹多過人，而我卻在森林小鎮檮原町中，找到一位荷蘭人，他在這裏埋首造紙已超逾廿年，他的熱情專注，讓他成為四國造紙藝術唯一承繼者，匠人精神，竟超越種族。我們走進四國高知縣檮山區的深山，終於找到這位傳說中的荷蘭人Rogier Uitenboogaart，一口流利日語的他，微笑出來相迎，流露出一股世外高人氣場。廿多年來，為何他要深居這裡呢？Rogier給我們看四周，除了樹，就只有樹，樹就是造紙好材料，猶其桑樹葉，種滿萬山遍野，給深愛日本造紙藝術的Rogier用之不歇。



來體驗的造紙的朋友，如時間充裕，最好留宿兩天，跟Rogier慢慢學習造紙知識。如想速成，Rogier亦可帶你看看他屋子，先簡單介紹日本和紙的類型與原材料，之後再看看他如何用四國最傳統工具和方式造紙。他堅持絕不加化學品，故要完成一張高質和紙，往往都須要費時數天，工藝如此用心，難怪深受日本人的認可。聽完知識，便可進入體驗部分，Rogier會為體驗者準備了經處理的「楮」，它其實是由桑樹葉莖部表皮經煮製而成，在水中可見到它粗粗的纖維；之後我們要用手拿木板，不斷狠狠地捶打它，直至它爛成糊狀，然後把它放入水中浸泡。跟着步驟，竟是放下手上一切，跟Rogier走出屋外，在山林路邊四處摘取合用的花草，基本上只要表面夠平滑便行，因為主要用來放進和紙中，用以美化點綴。



回屋子後，Rogier用泡過水的槿分解出來的黏液，作為和紙的黏劑，混進我們的楮中，然後倒入模具，形成一層薄薄的紙漿；之後我們便按各自的喜好，把剛才摘回來的花瓣、葉子，慢慢細意分布在紙漿上；然後倒入天然植物製的染料，再用布把和紙印乾，最後把和紙脫離木框，和紙基本上已成形，不過要待它完全自然乾透，還得等約一星期，故Rogie會把「大作」寄回給你，不用你在深山等， 大可放心吧。



Kamikoya Washi Studio

地址：高知縣高岡郡檮原町太田戶1678

開放時間：9:00am-6:00pm（不定休）

費用：2人共8,000日圓 （約HK$584）體驗2人起

網址：http://kamikoya-washi.com/

鳴謝：高知縣觀光振興部