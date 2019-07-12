本周車展：嘩！今個星期好多車睇！

2019年07月12日 16:00
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    （互聯網）

    Jaguar
    日期：7月13~14日（星期六及日）
    時間：11:00am~8:00pm
    地點：九龍塘又一城
    推介：E-PACE全新S P200配上200匹2.0 Turbo引擎，只售$399,000起；同場有I-PACE、F-PACE及XE。
    查詢：2821 7147、2820 4060

    Nissan
    日期：7月13~14日（星期六及日）
    時間：10:00am~8:00pm
    地點：九龍灣及灣仔陳列室
    推介：迎夏出車賞，即場選購SERENA Highway Star VIP可獲限定優惠，同場展出Qashqai及LEAF。
    查詢：2262 1088、2803 5333

    BMW
    日期：7月12~15日（星期五至一）
    時間：9:00am~8:00pm（平日）、10:00am~7:00pm（日）
    地點：灣仔陳列室
    推介：全線超過30款型號優惠高達$160,000，展出包括1 Series、5 Series、3 Series和X Series，月供低至$2,759起。
    查詢：3129 9010

    Subaru
    日期：7月13~14日（星期六及日）
    時間：9:00am~8:00pm（六）、10:00am~8:00pm（日）
    地點：九龍灣旗艦店
    推介：尚餘極小量陳列車推出驚喜限時優惠，車型包括XV 2.0i-S EyeSight、BRZ及WRX STI，數量有限。
    查詢：2828 2488

    Lexus
    日期：7月13~14日（星期六及日）
    時間：11:00am~6:00pm
    地點：九龍灣旗艦店
    推介：UX提供12種不同顏色選擇，盡顯個人本色，售價$319,900起，本周末成功trade-in可獲贈$1000。
    查詢：2820 4020

    INFINITI
    日期：7月13~14日（星期六及日）
    時間：10:00am~8:00pm
    地點：九龍灣及灣仔陳列室
    推介：QX50擁有全球領先VC-Turbo引擎，馬力達到268hp，限量現貨以震撼價$439,800起發售。
    查詢：2756 9123