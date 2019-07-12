本周車展：嘩！今個星期好多車睇！

Jaguar

日期：7月13~14日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：九龍塘又一城

推介：E-PACE全新S P200配上200匹2.0 Turbo引擎，只售$399,000起；同場有I-PACE、F-PACE及XE。

查詢：2821 7147、2820 4060



Nissan

日期：7月13~14日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：迎夏出車賞，即場選購SERENA Highway Star VIP可獲限定優惠，同場展出Qashqai及LEAF。

查詢：2262 1088、2803 5333



BMW

日期：7月12~15日（星期五至一）

時間：9:00am~8:00pm（平日）、10:00am~7:00pm（日）

地點：灣仔陳列室

推介：全線超過30款型號優惠高達$160,000，展出包括1 Series、5 Series、3 Series和X Series，月供低至$2,759起。

查詢：3129 9010



Subaru

日期：7月13~14日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm（六）、10:00am~8:00pm（日）

地點：九龍灣旗艦店

推介：尚餘極小量陳列車推出驚喜限時優惠，車型包括XV 2.0i-S EyeSight、BRZ及WRX STI，數量有限。

查詢：2828 2488



Lexus

日期：7月13~14日（星期六及日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣旗艦店

推介：UX提供12種不同顏色選擇，盡顯個人本色，售價$319,900起，本周末成功trade-in可獲贈$1000。

查詢：2820 4020



INFINITI

日期：7月13~14日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：QX50擁有全球領先VC-Turbo引擎，馬力達到268hp，限量現貨以震撼價$439,800起發售。

查詢：2756 9123