本日日本：《週刊少年JUMP》開酒場　有乜好食？

曾經創下653萬本驚人發行量紀錄的漫畫雜誌《週刊少年JUMP》，旗下的漫畫如《龍珠》、《北斗之拳》、《城市獵人》、《聖鬥士星矢》及《筋肉人》等，絕對係80年代港、日、台漫畫迷的美好共同回憶。為咗令呢班讀者重溫好夢，有關方面即日起在東京新宿歌舞伎町開設了為期1年的「大人的JUMP酒場」。店舖的布置可謂落足心機，你會搵到集齊了80年代《週刊少年JUMP》7大英雄主角（包括有《龍珠》的孫悟空、《鐵拳對鋼拳》的前田太尊、《魁！！男塾》的劍桃太郎、《筋肉人》的筋肉人、《聖鬥士星矢》的星矢、《北斗之拳》的健次郎及《城市獵人》的孟波）的巨大壁畫，亦有擺滿了80年代《週刊少年JUMP》雜誌的書櫃（可供借閱），及雜誌旗下漫畫家的珍貴收藏品，粉絲肯定興奮莫名！



酒場另一焦點係食品，客人可享用2小時的飲食放題（每位3,000日圓），可任食任飲一般Menu內的42款菜式及52種飲品，包括有炸雞、炒牛肋骨、薯條、枝豆等居酒屋食品。亦有需另外付費、跟漫畫名作聯乘的Collabo Menu，部分菜式設計更相當搞鬼，例如有利用《城市獵人》中100t槌子先敲殼後進食的「槙村香的100t槌子柯布沙律」，以《魁！！男塾》中的名場面「油風呂」來借題發揮的「富樫源次的大海老油風呂Ajillo」，將《龍珠》四星珠化身為大肉丸的「Dragon Meat Ball」，及以《北斗之拳》中的南斗五車星炎之舒倫為靈感的炙肉壽司等，絕對噱頭十足。而每位幫襯的朋友，都可獲得特製的菜單、杯墊、筷子袋等贈品，點選Collabo Menu則可獲贈貼紙，而光顧多達7次的話，更送你大大隻玻璃酒杯，大家有冇興趣去蒲番轉呢？



大人的Jump酒場

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-18-9 WaMall歌舞伎町5F

營業時間：周一至五5:00pm~11:00pm，周六、日及假期2:00pm~11:00pm

收費：2小時飲食放題每位3,000日圓（Collabo Menu需另外收費）

網址：https://otonano-jumpsakaba.com/

