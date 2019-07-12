即日起登記！數碼賞花體驗

始於日本的繁花光影互動感官展「FLOWERS PIECES」即將來到香港！由「NAKED Inc.」策劃的藝術展覽在日本大受歡迎，展出「FLOWERS BY NAKED」虛擬實境互動藝術展系列中8大最強人氣作品，結合創新科技及日本傳統文化，將花道、香道、和歌及大型藝術裝置以數碼技術方式演繹，提供不一樣的賞花體驗，大家在7月20日至9月1日期間，可在馬鞍山新港城中心欣賞首個在日本以外地區舉辦的展覽。



一連44天的展覽，將展出8大最標誌性藝術裝置，包括：巨大書型投影「BIG BOOK」、邀請觀眾深入會場的「BIG PAGE」、臉一靠近就會花香撲鼻的「Cosmos」、輕吹就會萬天飛舞的蒲公英「Dandelion」、展現浮世繪大師葛飾北齋「富嶽三十六景」經典巨作的「 360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜 」等，有興趣的朋友即日起就可免費網上預約了！



預約網址：http://mostown-flowersbynaked.hkevents.hk/