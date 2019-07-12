發揮創意　泰醬Mix＆Match

泰國菜可以話係香港人熱捧地區菜之一，香辣惹味又酸甜醒胃，之所以能變化出多種層次的酸辣滋味，有賴多元的泰式醬汁，據黃竹坑一個主題樂園餐飲部行政總廚于浩斌師傅指，泰國不同地區的醬汁選料和味道都稍有分別，好像泰北醬汁偏辣但質感較稀，而泰東味道則較為溫和，香料味重，至於中部如曼谷則集兩個地區之大成。



師傅指泰式醬汁注重香料和配搭，常見就有芫荽、香茅、南薑和青檸汁等，但有時不用一 本通書睇到老，也可以按個人喜好，如他自己，就會加入中式或其他食材來配搭，令味道變得更豐富及具層次。他早前從中菜的南乳燒雞中吸取靈感，於泰式辣醬中加入南乳來配泰式燒雞，味道濃郁之餘，散發陣陣辛香氣息，未食已胃口大開。泰國料理常用的傳統羅望子酸辣汁，加點南薑令味道變得清香溫和，配串燒能有助保持食材的原汁原味。



至於泰式南薑汁，除了用蒜頭、辣椒和檸檬汁等混合，于師傅更加入了普寧豆醬來配牛柳，為肉質平添豆香。如果大家愛薑的香味和辛辣味，可以按喜好的比例混合黃薑、老薑、子薑、手指薑、南薑和酸薑，下點香茅油，用來配海鮮，既有助辟腥，亦能提鮮添香。