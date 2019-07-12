LEGION Y7000 SE　電競能手

市場電競產品可以話係百花齊放，除了一系列配件，主角Laptops當然唔少得！最新就有Lenovo電競系列LEGION Y7000 SE，外形上已經極具電競感覺，灰黑色鋁金屬機身，機面用上同心圓花紋，最搶眼就係正中間、紅色背光的「Y」字標誌，非常有型！屏幕則為15.6吋，解像度為全高清，關鍵是刷新率高達144Hz，快速畫面都唔怕出現「鬼影」。全尺寸連數字的鍵盤亦特別換上紅色背光，與機面的紅色標誌互相呼應。



定位為電競Laptop的Y7000 SE，可搭載最高的第9代 Intel Core i7-9750H處理器、32GB RAM、512GB SDD及1TB HDD，而顯示卡則採用NVIDIA GeForce RTX 2060，足以應付《英雄聯盟》、《Dota 2》等熱門遊戲。新機更特別採用Legion Coldfront散熱技術，透過雙風扇及散熱導管，為CPU及GPU散熱，再配合4個散熱孔加快排出熱力。值得一提是，Y7000 SE內置《Lenovo Vantage》軟件，用家可以實時監察處理器、顯示卡、RAM等使用情況，亦可設定散熱模式、快速充電等。



同場亦推出IdeaPad L340 Gaming，金屬髮絲表面設計較平實，以藍色背光鍵盤作點綴。提供15.6吋及17.3吋兩個版本，同樣用上第9代Intel Core i7-9750處理器及NVIDIA GeForce RTX 1650顯示卡，打機、剪片都適用，電池續航力更長達9小時。此外，用家只要同時按下Fn和Q鍵，即可切換至為遊戲而設的「快速」模式或工作而設的「安靜」模式。