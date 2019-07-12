深廣直通：深圳暑假好去處　仲要係免費！

暑假即將來臨，又是時候為親子遊地點而煩惱了，去年開幕的深圳紅立方由科技館、青少年宮、公共藝術與城市規劃館組成，大家不但可在館內見識高新科技展品，而最重要的一點就是——入場免費，足可讓小朋友在此消磨放電一整天！



科技館

這是深圳第三間科技館，建築面積1萬平方米，是深圳展示面積最大、展品數量最多的現代化科技館。這裏有科學之基、工業之興、科創之路、生命之謎、寰宇之夢五大通齡展區，超過300多組展品，當中八成為互動展品，讓大家玩得更投入。



科學之基是該館最大的一個展廳，共設有85組展項，展示自然科學、物理學、數學等的基礎知識和基本原理，涉及地理、力學、聲學、光學、電磁學、數學等，更設置了科幻劇場，帶小朋友到此，可以邊玩邊增加科學知識！



工業之興展示由工業革命到技術革新的科技創新關鍵過程。



科創之路展示新能源汽車、電子通信等互動展品，機器人展區更涵蓋了工業機器人、家用機器人、特種用途機器人和智能機器人等。



生命之謎有生命科學的基礎知識，更特別設計了不少互動體驗展品。



寰宇之夢一共分為兩大主題：宇宙發現和太空探索，按照由小到大、由遠及近的順序展示了解太陽系、銀河系相關知識以及宇宙大爆炸假說，讓觀看者感受宇宙的浩瀚，並透過廣義相對論的相關原理，模擬人類進行星際旅行的方式。而最令人興奮的，是可以體驗太空人的生活，感受在無重狀態下的感覺，更可以吃到太空食品，不過別期望很美味啊！



青少年宮

在科技館隔壁的青少年宮，不但是龍崗區青少年校外活動平台，並設有青少年宮開放展區，透過館內半開放課室和活動平台，策劃設計了冰壺、射箭，世界地理和人文知識體驗等不同的運動、探索為主題的青少年探索展區，全免費開放，並有專職教師指導，青少年透過有趣好玩的遊戲，可以在互動中學習。



公共藝術與城市規劃館

公共藝術館總建築面積為13500平方米，包括藝術館和規劃館兩大功能。其中藝術館創新設計體驗展區以「國際視野、中國文化、龍崗經典」為主題，選出國際藝術設計、中國材料創新及龍崗非遺藝術創新的代表作品，以多媒體及互動方作展示，讓觀眾能感受設計藝術的魅力。

至於城市規劃館則分為沙盤演繹、印像龍崗、騰飛龍崗、活力龍崗四大展區，在這裏能看到龍崗1993年建區以來的發展歷程和及城市規劃。



地址：廣東省深圳市龍崗區龍翔大道8028號

入場：進入科技館和公共藝術與規劃館需提前預約。每日上午8點、下午1點可開始預約當日參觀及相關活動。

交通：乘坐地鐵龍城廣場地鐵站-D出口，步行10分鐘，或吉祥地鐵站-C出口，步行13分鐘，即可到達。