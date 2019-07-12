男士深夜：唔好講手　熱話慰眼球

【靚人靚景：片山萌美 峇里誘惑你】

睇寫真最緊要就係睇靚人同靚景，合組成一幅養眼又順眼嘅畫面。而講到靚景，印尼峇里島充滿南洋熱帶風情，自然景色明媚，絕對係日本寫真美人兒嘅最佳拍攝地點之一，最近片山萌美就去到當地取景喇！

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【本日日本：元祖水着女優 封印45年寫真曝光】

出版社小學館日前為Agnes推出了首本數碼寫真集《週刊Post Digital寫真集Agnes Lum砂濱之戀人》，書內收錄了她於18歲出道時的寫真，一大賣點係部分寫真係從未曝光！

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【決性11點：可愛Coser 化身虛擬YouTuber】

早前就有位內地可愛Coser翠翠suiseiseki以絆愛造型拍了一輯靚相，不少網民睇過都大讚翠翠suiseiseki樣子可愛……

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【決性11點：跟三島奈津子去賞紫陽花】

講到賞櫻，大家都會諗起3月到4月呢個櫻花盛開嘅日子，而講到賞櫻嘅好地方當然係日本啦。不過，賞櫻季節早已過去，家陣去日本又可以賞咩花呢？喺6月下旬至7月就正係紫陽花，又稱為繡球花盛開嘅日子，最近女優三島奈津子就去咗賞花兼影相喇！

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【決性11點：想延長作戰 可自我訓練？】

男士想延長作戰時間，卻又唔想靠藥物嘅話，有性學專家認為可進行發射臨界點訓練。性學專家Nadia Bokody早前喺網上表示，呢種發射臨界點訓練名為「Edging」……

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【決性11點：呢啲關鍵字 你有無搜尋過？】

性癖有好多種，究竟邊種先至係最多人搜尋嘅性愛關鍵字呢？英國應召女郎網站「Xstasy」最近進行網上數據調查，發現最多人搜尋嘅性愛主題係愉虐（BDSM），每月次數多達184,344次。

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