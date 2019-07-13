【玄之又玄】搵工要小心　屬土易受騙

隨着學期完結，相信好多學生都會開始搵暑期工或長工，但基於人生閱歷尚淺的緣故，部分年輕人或會誤信陌生人的說話，墮入求職陷阱。原來一個人是否容易受騙，可從其生肖所屬的五行作分析。

以肖豬人士為例，五行屬水，心思縝密，處事謹慎，所以對人的戒心亦較大，不會輕易相信別人；男性一旦對別人的說話抱有懷疑，更會作出反擊，女性則會左思右想，希望找出萬全之策。



【性格易受人影響】

說到最易受騙的一群，非屬土人士莫屬，即牛、龍、羊、狗等生肖要特別提高警覺，因性格比較容易受人影響，防範性不高——男性的內心感性，容易耳仔軟，對陌生人的說話會很上心；女性則容易聽信甜言蜜語，又愛追求潮流，願意花錢裝扮，增加被騙的機會。建議多穿着紅色衣物，或多曬太陽，並時刻提醒自己加強戒心，以免蒙受損失。

至於屬火的人，即肖蛇、肖馬者，雖然有點小聰明，但由於個性比較衝動和急進，做事之前沒有詳細考慮就妄下決定，亦屬於容易受騙的一群，平日要多注意自己的行事方式。順帶一提，屬木的女性，性格比較陰柔，容易因心軟而墮進陷阱，必須小心提防。