九龍樂善堂全港賣旗日　愛心大使Bob　身體力行

以 「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨的九龍樂善堂（簡稱樂善堂）剛於上星期六上午舉行全港賣旗日，目的是為醫療、安老及社會福利服務籌募發展經費。活動邀得藝人林盛斌（Bob）擔任愛心大使，及再次邀請到本地插畫家以「菠蘿油妹妹」為主角設計可愛旗紙及宣傳品，獲得廣大市民支持。



發展各項新服務

是次活動獲得超過100個愛心企業團體及4,000名義工，以不同形式支持及贊助，為感謝各界積極參與，樂善堂於當日舉行啟動禮暨嘉許禮，除頒發贊助商感謝狀外，亦同時頒發「個人金銀銅章」獎項。



樂善堂主席楊小玲博士表示，樂善堂正在發展各項新服務，其中包括「外展醫生到診服務」，目的是為基層市民建立以社區為本的健康網絡。安老服務方面，將推行「預防及治療腦退化計劃」，在基層醫療層面為長者作腦退化症普查，及早為他們提供治療。此外，樂善堂將改建校舍課室作為過渡性社會房屋，預計能為逾百名基層人士提供可負擔的安樂窩，為小朋友提供理想的學習及成長環境。



建立正向人生觀

活動籌委會主任委員兼樂善堂常務總理莫文韜先生，感謝5100西藏冰川礦泉水的飲品贊助、匯豐銀行和東亞銀行的旗站場地支持，以及各個宣傳贊助。是次活動鼓勵親子義工參與，他當天亦有帶同小朋友一起賣旗，除了有助提升親子關係，亦可訓練小朋友與人溝通，提升社交能力；同時讓他們在服務中學習及建立正向人生觀，包括積極樂觀、樂於助人、關懷社會等。



愛心大使Bob則希望藉着公眾人物的身份，令更多人參與慈善活動，籌到更多善款幫助有需要的人。隨後，楊小玲主席、莫文韜主委、愛心大使Bob與一眾常務總理一同進行啟動儀式，並親身到各區進行賣旗及為義工隊打氣。