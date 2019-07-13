夏季限定　東京住酒店送浴衣

日本夏天，花火大會連連，大家一定很想穿起靚靚日本浴衣，去現場感受氣氛！如你正計畫在今夏出發東京，不妨考慮以下東京日本橋皇家花園飯店（Royal Park Hotel）的「Chic Tokyo Stay-Natsu 浴衣住宿方案」（有效從即日至9月23日） ，事關這方案除包住宿及早餐外，還有浴衣套裝送贈給住宿者，你可從數十種不同款式浴衣內，選擇自己喜歡的帶回家，還有腰帶及木屐等配件連隨一起附上，可直接穿上去花火大會，認真方便。在住宿方案期間還適逢日本橋區「ECO EDO 日本橋 2019 - 用五感體驗江戶涼夏」活動舉行，在皇家花園飯店內也活動相關的「金魚甜點散步＆Bar散步」主題甜點及雞尾酒及發售（售期至8月31日止），不妨順道來品嘗。



Chic Tokyo Stay-Natsu 浴衣住宿方案

飯店：東京日本橋皇家花園飯店（Royal Park Hotel）

地址：東京都中央區日本橋蠣殼町2-1-1

有效期間：即日至9月23日

費用：女性方案-標準雙人房每位17,000日圓（約HK$）/ 情侶方案-標準雙人房每位18,000日圓（約HK$）*方案包含浴衣套裝、早餐

網站：https://www2.rph.co.jp/zht