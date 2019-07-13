三界五行：夏季食療　苦瓜有益

俗語說，巧婦難為無米之炊，但三伏天有米炊，也難為了巧婦。



在街市的主婦群體，有一個共同話題：「不知道買甚麼餸好？」放暑假了，母親想為孩子增加一些營養，補充前一陣子應付考試的腦力消耗，以及暑假各項運動的體力消耗，總不能天天都去吃快餐或叫外賣。



試一試「自己動手，豐衣足食」的滋味。夏天的瓜是最應景，首選是苦瓜。香港人講究好兆頭，說甚麼也要圖個吉利，苦瓜說成涼瓜，避了個「苦」字；絲瓜說成是「勝瓜」，避了個「輸」字。



苦瓜顧名思義，味苦，五行配五味，夏天屬火，主心，容易心火盛，苦味入心，可以清心火，達到養心寧神安魄的效果，人不動火，心靜自然涼，暑天再熱也感覺不到熱，所以，中醫主張三伏天吃苦瓜。但即使搬出「吃得苦中苦，方為人上人」，「苦口良藥利於病，忠言逆耳利於行」這些大道理，哄孩子吃苦瓜並不容易，這就要看巧婦的巧手了。



尖嘴的苦瓜比掘嘴的苦瓜苦，怕苦可選掘嘴而略帶黃或紅色的，洗淨，切開兩半，去除瓜瓤，切片，用鹽醃二十分鐘後徹底沖洗，晾乾水備用，雞蛋加少少油（令其香滑）打勻備用，起鑊，把蒜頭爆香，加油，爆炒苦瓜三分鐘，放雞蛋，快手炒勻，撒少許葱花，就可以上碟了，由於苦瓜已預先用鹽醃過，所以這個菜不用加鹽。如果在這個基礎上，爆炒苦瓜時加一些豬肉末、切碎的菜脯（蘿蔔乾），更加好味。



方向宇