康泰推快閃優惠　四位數字遊歐美、非洲、澳洲等地

想起歐美、澳洲、非洲等地旅遊，不少人的印象就是價格昂貴及所需假期較多。為了打破港人既定印象，帶領大家走得更深更遠。康泰特意推出一系列超抵價長線旅行團，當中包括西班牙、土耳其、埃及、南非等，天數由5-9天不等。配合週末假期，打工仔請幾天假期便可輕鬆出遊，更不需花費心神計劃行程。 快閃優惠中最值得推介的是杜拜5天團，團費只需$3999起，更會入住五星級酒店，行程去齊杜拜多個必遊景點，包括現時全球最高的建築物–哈利法塔、外型獨特的杜拜之框等，再品嚐當地特色美食，帶你一覽奢華杜拜及阿拉伯傳統文化。

大部分團種更可額外享有信用卡及二人同行等優惠，最高再減$500。優惠期由即日至7月21日，名額有限，立即報名。詳情可上www.hongthai.com或致電2108 8888，亦可親臨分社查詢或報名。



杜拜、阿布達比5天團

杜拜之框(外觀)、The Dubai Mall、音樂噴泉、哈利法塔、杜拜博物館

選乘：阿聯酋國際航空EK

團費： $3999起

出發日期：8月5,7,12,14,17,19,21,25,29日, 9月7,14,21,28日, 10月5,12,19,26日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=DVC05-KGL



美國、加拿大7/8天團

三藩市、拉斯維加斯、洛杉磯(天空觀景台OUE Skyspace)、溫哥華/多倫多

團費： $6999起

出發日期：7月24,30日, 8月6,15,19日, 9月3,10,16,23日, 10月1,3,10,21日,

11月11,22日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=UFF07/09/UFG/UFH09-ZGL



東歐四國8天團

斯洛伐克(布拉提斯娜)、匈牙利(布達佩斯)、奧地利(維也納)、捷克(布拉格、布達賀維策)

選乘：土耳其航空TK

團費： $6999起

出發日期：9月7,16日,10月15,28日, 11月11,19日, 12月3日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=RQL08-ZGL



土耳其9天團

伊斯坦堡、古薩達斯、棉花堡、特洛伊古城(木馬屠城記)、奇石區

選乘：土耳其航空TK

團費： $6999起

出發日期：7月22,29日, 8月2,12,19日, 9月8,16,22,27日,10月5,11,20,27日, 11月9,15,22,29日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=MIY09-ZGL



埃及8天團

開羅、亞斯旺、樂蜀、紅海度假區－洪加達

選乘：埃及航空MS

團費： $6999起

出發日期：7月30日, 8月6,13,20,27日, 9月3,10,17,24日, 10月1,8,15,22日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=MLL08-ZGL



歐洲四國7天團

荷蘭、德國、瑞士、法國

選乘：荷蘭皇家航空KL/法國航空AF

團費： $7999起

出發日期：9月13日, 10月11,21日, 11月1,21日, 12月3,11,27日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=ESS07-KMG



歐洲五國8天團

德國、列支敦士登、瑞士、法國、比利時

選乘：阿聯酋國際航空EK

團費： $8999起

出發日期：11月6,20日, 12月4日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=EVC08-KMG



悉尼、墨爾本7天團

澳洲野生動物園、藍山國家公園、夜觀神仙企鵝

團費： $8499起

出發日期：9月5,12日, 10月24日, 11月14日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=QVC07-ZGL



南非8天團

開普頓、約翰尼斯堡、比林斯堡野生動物保護區

選乘：南非航空SA

團費： $8999起

出發日期：9月8,17,25日, 10月11,17日, 11月6, 17, 27日,12月1日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=SQC08-KGL



西班牙、葡萄牙8天團

里斯本、杜麗多、馬德里、莎拉哥茜、巴塞隆拿

選乘：阿聯酋國際航空EK/土耳其航空TK

團費： $7999起

出發日期：11月11,25日, 12月9日

https://www.hongthai.com/tc/tour/details.html?code=VBB08-ZBG