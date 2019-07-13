美食婷：沖繩人長壽秘訣

講到長壽香港人一向數一數二，不過本地的醫療及老人福利卻一直為人詬病，太長命有時也未必是好事。同樣以長壽馳名的沖繩就不同，老人家在風光明媚的環境下頤養天年，得以真真正正的享受晚年。點解突然之間咁感觸？因為上星期我美食婷又去完沖繩同陽光玩遊戲，見到當地的老人家生活得健康快樂，同佢哋傾偈先發現飲食習慣正是沖繩人的長壽之道。



營養價值超豐富

芸芸沖繩特產當中，海葡萄就令人留下最深刻的印象，今日將會同大家分享一下這種海藻是何方神聖。雖然叫「葡萄」，但海葡萄與提子完全沒有關係，只是因為細細粒似提子才有這個叫法，亦有綠色魚子醬的美譽。



能夠媲美魚子醬皆因海葡萄營養豐富，含鈣量是牛奶的5倍，而所含的鉀又可以幫助排出身體多餘的鹽分，另外亦蘊含胡蘿蔔素及膳食纖維，對健康非常有益，沖繩人細細個就開始食，難怪特別長壽。



人工養殖保質素

海葡萄之所以成為沖繩特產，只因這種海藻十分奄尖，既需要陽光、空氣和海水，水溫也要在攝氏20至30度之間才生長得到，以為放入雪櫃可以保鮮？結果海葡萄會變乾，溫度過熱則會變黃，影響賣相、味道和口感，能夠符合海葡萄生長要求的地方就只有沖繩。時至今日野生海葡萄已供不應求，現在食到的通常是人工養殖品種，令一年四季都有機會吃得到這種名物。除了直接食用之外，沖繩人也喜歡以此製作沙律，淋上醋汁酸甜爽脆，又不減海水的鹹香，準備去沖繩旅行的你記得食多啲喇！