Audiofly　高音人聲細節盡現

雖然真無線耳機愈來愈流行，但如你對高音人聲細節有要求的話，還是傳統有線耳機音色較突出，好像澳洲Audiofly推出的入耳式耳機AF180 Mk2，它是人氣型號AF180的後繼版，雖然外形大同小異，但技術及用料卻經全面改善，最搶眼的是內置了4組高分析的動鐵單元，配合獨特的3路電子/聲學分音器，令高中低音分音無比準確，高音人聲層次特別分明，輕鬆將頻率響應提升至15Hz~25kHz。此外，Audiofly長年開發舞台監聽式耳機，對製造最貼耳舒適的耳機外殼有多年經驗，今次將經驗配合人體工學，令戴上時更貼耳穩陣，而且隔音性能一流，在旺角等鬧市都可以靜音聽歌。



線材方面採用了高導電性Audioflex SL耳機線，能突出平時忽略了的音色細節，而且頸部以上的耳機線以超輕堅韌的Cordura編織布包裹，令耐用性大增，插頭方面採用通用式MMCX插頭，配合可換線設計，令用家可因應聽歌風格而更換線材，靈活性一流。

