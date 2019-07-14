【心理測驗】你是哪一件玩具老友呢？

全城期待的《反斗奇兵4》終於嚟喇！寶妮帶着一眾玩具穿州過省展開家庭旅行，奈何堅持自己是垃圾的新玩具「小叉」總是愛走佬，胡迪惟有親身上陣，率領巴斯光年等一班玩具老友出手相助！事實上，提供歡樂是玩具的職責，而動畫中每個玩具各有不同的性格，你會跟誰最相似？一於玩玩以下的心理測驗。





【Start】

以下4種造型核突的玩具，你最討厭哪一件？

A.鼻孔滴血的骷髏頭

B.舌頭超長的肥王后

C.眼睛突出的鬼嬰兒

D.五官爛掉的熊啤啤





【結果分析】

A.你是巴斯光年

個性獨立，亦擁有探險精神的你，覺得無論發生甚麼天大事情，總有解決的方法，不應寄望別人的同情眼光。當別人遇到任何難關時，動不動就哭哭啼啼，你是最最最受不了。如此勇於承擔責任，甚至有需要的不惜自我犧牲，不就是現實中的巴斯光年嗎？



B.你是牧羊女

既有同情心，且理性冷靜，待人處事亦很有原則，永遠站在公義的一方。其實本來你的性格不是如此硬淨，但經過一些歷練後，才變得勇於為不平發聲。經歷有點似動畫中的牧羊女，在外流浪生活多年後，個性由柔弱變得硬淨，愛冒險，亦樂於突破現狀。



C.你是小叉

小叉是今集新登場的角色之一，樣子天然呆，個性古怪，總愛不按牌理出牌。其實你又何嘗不是這樣？外表看來冷冷的你，說話直接，甚至不時有天馬行空的想法，令一般人難以捉摸。不過熟人才知道你本性並非如此，內藏細膩情感，樂於為至愛默默守護。



D.你是胡迪

你是個情感豐富的人，聰明且善良，恍如現實中的胡迪。看到小動物受傷，你會難過；聽到感人的故事，你會落淚；看到別人有難，你更會盡心盡力幫到底。對朋友忠心耿耿且講義氣，勇於與摯友共度患難，就好像電影中的胡迪與巴斯光年，成為一輩子的好朋友。



