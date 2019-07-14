香印提子變奏　酒香馥郁

現時日本香印提子正值當造期，很多人愛直接洗淨食用，香氣馥，叫人回味，但原來加點心思炮製成消暑甜品一樣令人齒頰留香。柴灣一間高級食材店的飲食顧問Simon Ching，出身西廚，擅長炮製精緻又講究的西式料理。Simon指，香印提子富有獨特的花香，與清新的白酒好夾，將兩者結合製成啫喱，再配以傳統的法式奶凍，可以令口感及味道層次更為豐富。



啫喱材料：

日本香印提子 12粒

白酒 200毫升

糖水 120毫升

清水 80毫升

魚膠片（浸軟） 6塊



法式奶凍材料：

忌廉 140毫升

鮮奶 100毫升

沙糖 30克

魚膠片（浸軟） 1塊



裝飾：

朱古力片 少許

雜莓 少許

吉士醬 少許



做法：

1. 將9粒提子放入白酒浸約1小時，將提子一開為二。剩下的提子切成小粒備用。

2. 浸軟了的6塊魚膠片放入清水煮溶，倒入糖水及白酒提子成啫喱水。放涼後將提子放入圓形模入面，倒入啫喱水後置雪櫃至少1小時至凝固。

3. 鮮奶加沙糖及浸軟的魚膠片煮溶，熄火後加忌廉拌勻，入模放入雪櫃雪至少3小時。

4. 將兩個半球形的提子啫喱合成一粒圓球，在碟上唧上吉士醬以固定啫喱球，放上法式奶凍後加適量提子粒，最後用朱古力及雜莓做裝飾即成。