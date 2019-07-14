傳情達意：貴州見識彝族火把節

根據中國官方資訊，除了漢族以外，內地還有55個少數民族，各自擁有不同傳統、習俗、語言與節慶，貴州為其中一個著名的多民族共居省份，少數民族人口佔該省差不多四成，當中以苗族、布依族、土家族、侗族和彝族為主，多彩文化已成為貴州的標誌，從香港乘高鐵只需五個多小時就可以走入神秘的少數民族世界。

想感受少數民族的獨特文化及傳統，選在他們的節日到訪準沒錯，最好的例子是每年約7月底舉行的彝族火把節。作為中國第六大少數民族，亦是最古老的民族之一，彝族主要居住於中國西南地區，亦有少數分布在越南及老撾等，貴州是他們其中一個聚居地。雖然同為彝族、同樣會慶祝火把節，但不同地方的族人有不同的傳統與傳說，普遍來說火是彝族追求光明的象徵，亦是驅逐鬼邪、害蟲的重要儀式。火把節當晚，族人會穿上色彩繽紛的盛裝、點起大型篝火，人人圍着火跳舞，又會舉行鬥牛、鬥羊、賽馬等傳統活動，作為遊客雖然未必能完全理解他們的話語與習俗，但至少能感受那猶如我們過年般熱鬧同歡的節日氣氛。

貴州另一個可以感受到濃厚少數民族風情的地方，是位於六盤水市東部的落別小鎮，這裏聚居了1,400多位布依族人，又被貴州省政府命名為「布依族歌舞之鄉」，代表性十足。小鎮被奇山自然所環繞，自成一角，風景秀麗，加上布依族的獨特生活形態，構成獨一無二、讓人大開眼界的風景。



黃進達

