小豆釘新場　入場費貼地

油尖旺一帶向來較少有兒童室內遊樂場，父母們往往要帶小朋友跨區玩樂，不過隨着位處太子的「小達人樂園」出現，西九龍區的朋友有福了。樂園除了設有小朋友至愛的波波池外，還會定期舉行各式工作坊、興趣班，最重要入場費貼地，玩多兩次都不覺肉赤！



【布滿多元化設施】

門口設計似足城堡，客人進場需先按掣，而且大部分位置採用落地玻璃設計，令自然光滲透場內之餘，小朋友在玩樂時也可以留意多些四周環境。樂園空間雖然不大，最多只容納40位小朋友，但波波池範圍頗大，並採用湖水綠、黃色波波，感覺清新；其上下兩層設計彎彎曲曲、布滿多變的設施，如彈床、繩網、攀爬架、搖搖椅、滑梯等，訓練小朋友大小肌肉的同時，亦足夠他們放電。場內設施亦兼顧父母需要，設有電子遊戲機、夾公仔機、動感VR機，其中的VR機可模擬玩海盜船、過山車等動感玩意，大人玩亦覺刺激！



【遊戲中發展才能】

樂園取名「小達人」其實別有意思，是希望小朋友從遊樂中發展多元化的才能，所以會開設各式的Playgroup、興趣班、工作坊等，例如小網紅訓練班，內容包括主持說話技巧、音樂、舞蹈、電影動作、外語、體操、電影表情等，希望借助鏡頭，使學習變得有趣，令小朋友的任何技能也可以在平台展示，增強自信，亦讓父母透過拍攝互動加深對子女的了解。