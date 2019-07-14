炎夏露腿　這3款短褲一定要有！

短褲向來是炎夏必備的消暑單品，露出雙腿為造型解熱又性感，難怪女生們都大愛。雖然今季唔少時尚網都力推Biker Shorts是最流行的短褲款，但這款緊身短褲實在好蝦人穿，唔係人人玩得起，其實短褲有很多種不同款式，除了Biker Shorts外，這3款短褲也非常流行，分別是牛仔短褲、西裝短褲和Boardshorts，不同風格的設計，女生可對號入座穿出不同的消暑型格。



【牛仔短褲 提升時髦】

時代已經唔同，以前很多人覺得牛仔短褲很難登大雅之堂，但當超級大牌Saint Laurent都將牛仔短褲搬上時尚舞台，搭配踢死兔西裝打造Cool爆造型，就知牛仔短褲的地位今時不同往日，不再只是年輕女生的裝着，也同時是輕熟女提升時髦的Must-have。從Saint Laurent的示範，設計重點落在鬚邊的褲腳，搭配西裝或恤衫再踩對高踭鞋，已經好看又有型，女生們不妨拿起剪刀，放膽將已被打入冷宮的牛仔褲剪成最潮的鬚邊牛仔短褲。



【西裝短褲 上班之選】

短褲不但可以穿得性感清涼，還可以穿出得體感覺。紐約時尚品牌TIBI便於台上示範了西裝短褲的上班Look，和西裝配成一套，筆挺幹練，讓女生也可在炎夏以清爽的短褲造型返工。簡單而言，西裝短褲就是短版西褲，有點像百慕達短褲，因褲管相對較長，通常長至大約膝蓋位置，穿起來就不會太過性感，切合上班服端莊的原則；設計不乏上班服常見的格紋、條子和卡其色等，女生們如果想腿形顯得纖瘦，可選擇褲腳闊一點的梯形剪裁，只要襯上高踭鞋就可以再拉長雙腿線條。



【Boardshorts 休閒舒爽】

要打造清爽的夏日休閒造型，就不少得Boardshorts。Boardshorts原本是水上活動用的褲款，為了方便穿着，褲頭多採用束帶或橡筋設計，就是因為其沒有拘束的舒適感，令Boardshorts變成在周末大熱的休閒造型，加上以浪漫風格見稱的Chloe今季亦帶來色彩繽紛的Boardshorts造型，足以證明其熾熱程度。今季唔少品牌都運用吸睛的圖案和輕盈的色丁布料，來提升Boardshorts的時尚度，女生只要簡單襯件背心或Tee，再穿對涼鞋就可以輕鬆上街。