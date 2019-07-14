三界五行：補充營養　蛋廉易煮

夏天，容易感到睏倦疲勞，這除了溫度高、濕度大的天氣因素，營養補充跟不上也是重要原因，適當補充營養是扶正祛邪主要手段之一（大吃大喝，並非補充營養的正確方法，過猶不及，不但不能扶正祛邪，反而因為消化不良造成濕滯）。蛋白質是夏季補充營養的重點，價廉物美的大眾化優質蛋白，主要來自三大類食材：奶類、蛋類、豆類。



如果覺得飲鮮奶單調，可以牛奶代水來燉雞蛋；也可以牛奶麥片煮雞蛋，快熟燕麥比即沖麥片更有益正氣，燕麥含豐富纖維素和植物蛋白。



雞蛋除了水煮白烚和煎荷包蛋外，花點心思，加一些配料，用來炒、蒸、煎，都非常開胃下飯。絲瓜切絲、潮式魚片切絲，用來炒雞蛋，鮮甜可口，青瓜切絲，配鮮蝦仁或蝦米，清甜爽口。韭黃叉燒炒蛋、牛肉炒蛋、鮮草菇炒蛋、青豆角切粒炒蛋，這些傳統家常小菜，凝聚了順德「媽姐」廚藝智慧，只要炒的時候要手快，並沒有甚麽技術難度。



在蒸水蛋的技術基礎上，加蝦米，肉末瑤柱絲、鯇魚片或鹹蛋皮蛋來蒸，用來撈飯，由1歲到100歲都開胃。肉末煎蛋角、蜆肉煎蛋角、蠔仔煎蛋餅、韭菜煎蛋，都是令人垂涎欲滴的美食。



如果是廚房新丁，沒有能力搞這麼多花款，只要識煎荷包蛋就可以了，荷包蛋煎熟後，加切件的絲瓜，一片薑，少許鹽，兩碗水，滾個湯或者荷包蛋煮番茄，煮好後加茄汁、糖調味；雖然簡單，滋味卻無窮。



方向宇