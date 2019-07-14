美食婷：喂～牛奶唔係鮮奶嚟個喎！

去茶餐廳開餐，凍飲加兩蚊是常識吧！如果要轉鮮奶或特飲，就要再加多幾蚊。之前上網見到有網民報料話茶餐廳唔老實，明明加咗錢轉鮮奶，結果侍應卻奉上一瓶牛奶。可能你會話：「鮮奶與牛奶都係奶，不用分得那麼細。」不過兩者其實有好大分別，飲咗咁多年奶，你又知唔知道鮮奶與牛奶有乜唔同？就等我美食婷話你知啦！



成分大不同

首先講鮮奶，顧名思義就係100%純牛奶，含有人體所需的蛋白質、碳水化合物、維生素及礦物質。鮮奶會採用巴斯德消毒法（Pasteurization）進行消毒，以不低於攝氏72度高溫煮牛奶15秒殺菌，之後放於雪櫃可保存約一星期。至於牛奶則是奶製品，通常會加水、奶固體、穩定劑、乳化劑、調味劑等添加成分，大家經常飲用的高鈣低脂奶、朱古力奶、香蕉奶、士多啤梨奶就屬於這一類，由於會額外加入鈣質、維他命A和D，所以營養價值不會比鮮奶遜色。



靠顏色分辨

買牛奶時想知道究竟係鮮奶抑或奶製品，最準確的方法當然係留意成分，寫明100%鮮奶就是純牛奶。而大部分品牌亦會以牛奶盒的顏色或奶蓋方便分辨，例如紅色盒是鮮奶、綠色盒是高鈣低脂奶、粉紅色盒就是脫脂奶；樽裝奶方面，金蓋是奶製品、銀蓋是鮮奶、綠蓋則是高鈣低脂奶。留意返，因為銀蓋保鮮期只得1星期左右，所以茶餐廳供應的通常是金蓋奶，但正如網民所講金蓋奶並唔可以稱為鮮奶，想避免不必要爭拗就應該寫「轉牛奶」。