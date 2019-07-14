鬼斧神工　小金門戰「坑」密布

在國共內戰期間，在最前線的金門，歷盡慘烈炮戰。直至兩岸三通的今天，金門島上仍有很多戰役景點，例如在金門外島「小金門」烈嶼上，在它的東海岸就有條堪稱鬼斧神工的人工坑道，它名為九宮坑道（又稱四維坑道），是國共戰爭時期，為確保軍事運補作業安全，而艱苦開鑿出來的作戰設施，坑道從九宮碼頭左方，穿透山坡直伸延至羅厝漁港。參觀坑道的入口，是個遊客中心，它原為軍用營房，頗像一個潛藏洞中的秘密基地，包圍它的是天然花崗岩壁，壁上展示了小金門的各個景點、觀光路線、地質景觀及坑道等資料，還有島上生態的介紹。過了遊客中心，便是「戲肉」的小艇坑道，坑道總長790米，主坑道寬12米，分支坑道也寬6米，高度平均約為7米，坑內最多可容納52艘小艇；它共有4處出海口，及5座聯結碼頭，部分還採用露天設計。雖然現在坑內已沒有船，但就有士兵的立像，模擬出當年在物資及設備皆缺下，兵哥以血肉之軀開鑿出坑道情況，這工程有多艱辛，從士兵立像扭曲的「面容」上便可感覺到，肯定盡是血淚。



九宮坑道（四維坑道）

地址：金門縣烈嶼鄉九宮碼頭與羅厝之間

開放時間：8:30am~4:30pm

門票：免費

網址：http://www.kmnp.gov.tw

鳴謝：金門縣政府觀光處、台灣觀光局