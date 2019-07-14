蛋餅芝士三文治 隨時叮都食得
2019年07月14日 16:00
東網電視更多新聞短片
全麥蛋餅芝士治，叮至芝士半溶便可以享用。（互聯網）
成日話三文治要即整即食，不過IG@gimmedelicious教大家做的蛋餅芝士三文治，不但健康，而且可以放上一段時間。做法不算太複雜，先炒香火雞煙肉和紅椒粒等，然後加入蛋白、菠菜和調味等攪勻再焗成蛋餅。大家亦可以用8隻雞蛋來代替蛋白，今蛋味更濃郁。烤好的蛋餅和芝士以麥包夾好，就可包好錫紙放入密實袋，置雪櫃可保存2個月，吃時只要叮至芝士半溶便可，方便又美味。
網址：https://www.instagram.com/p/BxXfyI5g74r/
材料：
火雞煙肉 4片
紅椒粒 半杯
洋葱粒 1/4杯
蛋白 2杯
BB菠菜 2杯
鹽 少許
胡椒 少許
車打芝士 8片
全麥麵包 16塊
油 1茶匙
做法：
1.燒熱油，加入切粒的火雞煙肉煮1分鐘，倒入紅椒粒和洋葱粒煮約2分鐘至軟身。
2.蛋白加切塊的BB菠菜，步驟1的炒香混合物，以及鹽和胡椒拌勻。
3.倒入已掃油的焗盆上，以攝氏175度焗25至30分鐘，置室溫5至10分鐘，切成8份。
4.在全麥麵包上放蛋餅和芝士，然後包上錫紙放入密實袋冷藏。
5.吃時只要叮1.5至2分鐘便可享用。