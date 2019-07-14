蛋餅芝士三文治　隨時叮都食得

成日話三文治要即整即食，不過IG@gimmedelicious教大家做的蛋餅芝士三文治，不但健康，而且可以放上一段時間。做法不算太複雜，先炒香火雞煙肉和紅椒粒等，然後加入蛋白、菠菜和調味等攪勻再焗成蛋餅。大家亦可以用8隻雞蛋來代替蛋白，今蛋味更濃郁。烤好的蛋餅和芝士以麥包夾好，就可包好錫紙放入密實袋，置雪櫃可保存2個月，吃時只要叮至芝士半溶便可，方便又美味。



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材料：

火雞煙肉 4片

紅椒粒 半杯

洋葱粒 1/4杯

蛋白 2杯

BB菠菜 2杯

鹽 少許

胡椒 少許

車打芝士 8片

全麥麵包 16塊

油 1茶匙



做法：

1.燒熱油，加入切粒的火雞煙肉煮1分鐘，倒入紅椒粒和洋葱粒煮約2分鐘至軟身。

2.蛋白加切塊的BB菠菜，步驟1的炒香混合物，以及鹽和胡椒拌勻。

3.倒入已掃油的焗盆上，以攝氏175度焗25至30分鐘，置室溫5至10分鐘，切成8份。

4.在全麥麵包上放蛋餅和芝士，然後包上錫紙放入密實袋冷藏。

5.吃時只要叮1.5至2分鐘便可享用。