Jaguar E-Pace S P200　剛柔並重

去年抵港的 Jaguar全新Compact SUV「E-Pace」，當時輸港的均為S P250版。今個夏天，S P200版終於也來到香港喇！



新輸港的E-Pace S P200跟S P250同搭配2.0公升渦輪增壓引擎及四驅，只是馬力和扭力輸出被調低了些，作為日常代步車，油耗表現和車價相對更合乎經濟效益。



E-Pace S P200備有基本版和Luxury Pack版，而拍攝車為Luxury Pack版，多配備Park Assit智能泊車輔助、360度泊車感應、大天幕、電尾門、胎壓感應等設備，至於連稅車價就跟S P250的基本版相若。



規格表

車型：五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,997c.c.

最大馬力：200ps/5,500rpm

最大扭力：320Nm/1,250rpm

傳動：九前速Jaguar Sequential Shift波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

車身體積：4,395×1,984×1,649mm（長×闊×高）

