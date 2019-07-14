Jaguar E-Pace S P200　剛柔並重

2019年07月14日 17:30
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    車載Active Driveline智能四驅系統，可提供如後驅車的動態表現，帶來更富動感的駕駛體驗。 （張錦昌攝）

    去年抵港的 Jaguar全新Compact SUV「E-Pace」，當時輸港的均為S P250版。今個夏天，S P200版終於也來到香港喇！

    新輸港的E-Pace S P200跟S P250同搭配2.0公升渦輪增壓引擎及四驅，只是馬力和扭力輸出被調低了些，作為日常代步車，油耗表現和車價相對更合乎經濟效益。

    E-Pace S P200備有基本版和Luxury Pack版，而拍攝車為Luxury Pack版，多配備Park Assit智能泊車輔助、360度泊車感應、大天幕、電尾門、胎壓感應等設備，至於連稅車價就跟S P250的基本版相若。

    規格表
    車型：五座位SUV
    引擎：直四渦輪增壓
    容積：1,997c.c.
    最大馬力：200ps/5,500rpm
    最大扭力：320Nm/1,250rpm
    傳動：九前速Jaguar Sequential Shift波箱
    驅動：前置引擎、四輪驅動
    車身體積：4,395×1,984×1,649mm（長×闊×高）