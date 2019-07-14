順Phone快遞：屏下鏡超貼邊　Note 10外形流出

Samsung年度旗艦作Galaxy Note 10已確定於8月7日在紐約發表，而每逢新機推出，各式傳聞總是禾雀亂飛！日前就有Note 10及Note 10+的官方渲染圖流出，可見新機用上流傳的超貼邊設計，相信屏佔比會超過92%，同時機面內建了屏下單鏡頭，為Note系首見。



另一方面，有消息指Note 10會升級用6.7吋巨屏，長闊162.5×77.6mm，跟Note 9的161.9×76.4mm相若，手感變化不大。而當中Note 10+屏幕又會比Note 10大一點，機身也較為修長。主鏡頭方面，兩部機都用上3鏡頭模組，Note 10+額外提供一組ToF鏡頭，攝力更強。



至於大家最關心的S Pen，之前有傳會加入鏡頭，但從渲染圖未能證實。已知的是機身一如過往備有S Pen插槽，並同時保留USB Type-C、喇叭孔，不過從未缺席的3.5mm插口就會飛走，鑑於近年Samsung力推自家真無線耳機Galaxy Buds，放棄3.5mm也不難理解。



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