雖然紋身文化近年已經愈來愈被大眾接受，大家都樂於放低有色眼鏡認真去欣賞紋身這回事，當然一些潮流品牌及網絡媒體積極邀請紋身師合作參與不同聯名企劃及報道，對整個紋身文化推廣都有莫大幫助。在紋身更普及的歐美國家，一些紋身師受歡迎程度亦不下於名人紅星，好多高級時裝品牌亦不時邀請這些人氣高企的紋身師合作，將他們細膩的紋身技藝融入各類型時裝單品。好似來自美國東岸的Scott Campbell及西岸代表Dr.Woo亦早已踩入時裝界，先後與LOUIS VUITTON、BERLUTI及sacai等時裝品牌聯名合作。是次英國時裝品牌PAUL SMITH就邀請洛杉磯傳奇紋身大師Mark Mahoney（Dr.Woo單針紋身技術正是師承自佢）攜手打造令人讚嘆的聯名系列。



70年代末已經成為紋身師的Mark Mahoney，於80年代移居美國西岸後已經成為當地最受追捧的紋身師，憑着精細的單針紋身技術創作出一幅幅如同藝術畫作的紋身作品，早已吸納明星客仔一大堆（包括：Johnny Depp、Lady Gaga、Rihanna、David Beckham及Brooklyn Beckham等），由其主理的洛杉磯紋身店Shamrock Social Club亦已成為人氣店舖，現時獨當一面的Dr.Woo亦是出身於此店。雖然Sir Paul本身並非Mark Mahoney紋身顧客，但二人因為3年前PAUL SMITH洛杉磯店活動而認識，因彼此對工藝及創意的看法非常投契而促成雙方合作。聯名系列單品主要將Mark Mahoney手繪圖案作主題，將其對經典紋身標誌及圖案的獨特演繹方式呈現在西裝、衞衣、上衣、皮革配飾及鞋履等PAUL SMITH經典單品上。