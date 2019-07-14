【決性11點】你容易遭遇愛情背叛嗎？

2019年07月14日 22:33
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    甜蜜的愛情令人嚮往，但甜蜜過後，若愛人移情別戀，剩下的可能便是心碎的背叛，你容易遭遇愛情的背叛嗎？你會怎樣讓自己不被背叛？

    Q：如果你與戀人在旅行時於陌生的城市走散，手機又不在身邊，你會？

    A.漫無目的四處找他。
    B.找到最近的電話亭或店舖借電話，設法聯絡他。
    C.站在原地，等他來找你。
    D.不知所措開始哭泣。

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    答案分析

    A.灑脫離開
    率性的你，在愛情上也是敢愛敢恨，當愛上一個人是可以毫無保留地完全投入，但一旦發現對方不忠，即使對方很愛你，你也會選擇離開，不讓自己受傷害。

    B.全面掌控
    你要的愛情就像你所追求的權力一樣，高人一等，不容侵犯。你希望完全掌控對方，讓他的一舉一動都在你的管制之下，不會行差踏錯。

    C.疑心太重
    你對待愛情總是小心翼翼，一方面希望被對方呵護，一方面又會在背後猜測對方的動機，結果就因為你的疑心病，讓對方難受，決定離開。

    D.不被珍惜
    在談戀愛時，全情投入的你，很容易失去自我，顯得沒有原則，甚至有點委曲求全，結果讓對方不懂珍惜，覺得無論怎樣對你，你也不會離開。