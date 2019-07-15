平民夜總會　你還記得嗎？

台灣是港人熱門的旅遊地點，而其中必定會被列入行程中的項目，一定是逛夜市！其實香港早年亦有不少夜市，只是隨着時代發展，現時只餘下廟街。而要數當時最大規模的，就必定是有「平民夜總會」之稱的上環大笪地。



上環大笪地的起源，可以追溯至本港開埠初期。話說當年英軍在上環水坑口一帶登陸並建立軍營，後期軍營遷至上環尾，即現時的西營盤（意思為軍營盤地），原有的軍營位置於是便空置了。空地吸引了附近的居民在此歇息，久而久之更變成了夜市，由於粵語稱一大片空地為「一大笪空地」，因此「大笪地」便由此而來。



初期的上環大笪地以江湖賣藝表演為主，馬騮戲、木偶戲、耍功夫等，同時亦有攤檔販賣廉價日用品，及後更發展出大排檔食肆，豉椒炒蜆、粥麵、噹噹糖等都極受市民歡迎。二次大戰後，政府於中環進行過多次填海工程，其中現時港澳碼頭一帶正是被稱為「新填地」的填海地段。70年代，政府收回原有的大笪地土地以發展荷李活道街市（後期再改建為現時的荷李活道公園），並將大笪地遷移至新填地，黃金時期據講有過千攤檔，名副其實食買玩兼備，因此而有平民夜總會的稱號。



1992年為配合中區填海計劃，政府回後土地發展成中環（港澳碼頭）巴士總站，上環大笪地亦從此成為歷史。雖然2002年政府曾經重開「上環大笪地」，可惜只維持了一年，攤檔數目便由最初的三百多戶銳減至廿多戶，最終亦只能落得關門收場！