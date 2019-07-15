星晨旅遊　創新產業體驗　長線神秘深度遊

旅行是人生一大樂事，無論假期長短都不會影響外遊的興致。一向推陳出新的星晨旅遊，今年首創產業體驗，帶領團友親身體驗日本青森名物，了解背後的故事，盡情購物兼且大開眼界。自去年開始，星晨除了有自家的旅遊達人，定時在官網及APP 上分享旅遊趣事、短片及文章；更遠征神秘國度開發全新行程，包括伊朗、烏克蘭切爾諾貝爾核電廠遺址及波蘭集中營遺迹等，讓旅客更深入了解不同國度的文化及歷史，體驗不一樣的旅遊見聞！



手機下載行程 一價全包

面對數碼化的大趨勢，旅行社亦要積極迎合市場需要。星晨旅遊行政總裁馬冠禧（Sam Ma）表示：「現在星晨各個門市的旅遊單張，大多附有QR Code，顧客只須用手機掃描，便能輕鬆下載整個行程，免卻了拿着傳統印刷單張翻閱，可以更方便快捷地在手機瀏覽。QR Code 更會連接星晨的APP 及官網，客戶可即時找到更多相關資訊，在報團前，已經可以得到簡易化的訊息，作好外遊預算。香港人精打細算，我們又推出『全包價』，全包價包括長線旅行團的機場稅、燃油附加費、導遊費等，一個價錢包辦所需項目，帶動公司上半年長線團的增長率表現理想。」



伊朗東歐深度遊 難忘體驗

除了方便客人獲得產品及旅遊資訊外，星晨更期望着眼於客戶的購物及旅遊體驗上，而長線及深度旅遊團正是今年的焦點。Sam 說：「其實從去年開始，公司已經有很多不同類型的深度遊行程，例如近年愈來愈多香港人感興趣的北極光，而在北極光最新的層面上，我們開發了俄羅斯的摩爾曼斯克，團友可以前往北緯65 度的地方，欣賞美麗的北極光。今年更推出了兩個全新的長線旅行團，地點比較冷門，一個是伊朗，另一個是波蘭及烏黑蘭。在2019 年SKYTRAX 榮獲第一位的卡塔爾航空，是星晨伊朗旅行團的合作夥伴，行程包括參觀伊瑪木廣場、帕薩爾加德古城及波斯波理斯古城，團友可一次過欣賞到三大世界文化遺產，絕對是一個難忘的體驗。而波蘭及烏黑蘭，則是我們產品經理親身前往當地研發出來的路線，行程遍及著名電影《舒特拉的名單》的拍攝場景，參觀被稱為『不能被遺忘的死亡工廠』的集中營。另外，乘着美劇《切爾諾貝爾》（Chernobyl）大受歡迎的勢頭，星晨的團友可以直接進入切爾諾貝爾核電廠的遺址參觀，感受當年震撼的情景。」



批發價購物 免運費直送香港

外遊購物是指定動作，為了提升吸引力，旅行團也要「增值」。Sam 透露：「除了旅遊達人的介紹之外，未來旅遊新趨勢，就是產業加上旅遊的產品。以香港人鍾情的日本為例，當地有很多不同的產業，包括水果、清酒都大受歡迎，而這些產業背後的故事，一般旅客都很少有機會知道，所以我們聯同青森縣觀光國際戰略局，一起合辦產業加旅遊的行程。賣點之一是產業的觀光及參訪，另一個賣點是團友去到不同的產業，可以批發價錢選購產品，有些甚至是香港沒有的貨色，我們還會免運費替團友直送至香港家中。以往香港的旅行社未必做到，而星晨是第一間旅行社提供如此悉心的服務。」



產業體驗 美食靚景停不了

提到青森特色產業，當地出產的蘋果必定榜上有名。青森蘋果紅色外皮中帶有紅紋，果肉密實偏硬，多汁且酸度較低，一顆可重達500 克，首次出現時，號稱是「世界最大的蘋果品種」，因此被命名為「世界一」。參加日本產業體驗的朋友，可到訪丹代蘋果選果工場，了解挑選、分類、包裝等整個過程，更可直接購買最大、最佳品種的蘋果直送回港，免卻提取行李的煩惱。另外，又會參觀六花酒造工房，認識用料、發酵、製作、技術等整個過程，並可直接選購各式日本著名酒類，如金泊米酒等。喜歡吃魚生的朋友，古川市場一定不會令你失望，皆因可即場製作一個完全屬於自己的海鮮丼，滿足不同口味。行程更安排水陸兩用車體驗，乘坐無窗戶設計的水陸兩用車，從不同角度，感受飛濺的湖水、遠眺世界自然遺產——白神山地，品嘗獨有的雪溶咖啡及地道日式料理。



報團有着數

榮獲日本全國清酒大獎的六花酒廠，今年特別為星晨旅設計了一款300ml 的清酒送給團友。凡報名參加指定日本旅行團的客人，可以獲贈特別版六花酒廠清酒乙支。除此之外，參加澳洲旅行團的客人，在當地參觀和牛親子農場，了解和牛的飼養過程之餘，更可以即場以批發價購買和牛直送香港。



【日本東北】 青森、丹代蘋果選果工場見學、秋田、宮城深度6 天深度遊

團號：ATBR-6D/ATBRS-6D

出發日期：9 月14 日及11 月14,21,28 及12 月5 日

價 格：每位HK$13,999 起

航 班：長榮航空（同日到達青森）



【日本東北】 青森、白神山地、古川市場、松島7 天深度遊

團號：AJTA-7D

出發日期：7 月29 及8 月5,6,7,16,18,29 日

價格： 每位HK$16,999 起（青森名物：世界一蘋果、清酒），輕輕鬆鬆以免提直送回港

航班：長榮航空



日本東北旅遊講座──創新產業體驗

日期：7 月20 日（星期六）

時間：2:30pm

地點：銅鑼灣告士打道255 至257號信和廣場26 樓

嘉賓：星晨旅遊行政總裁Sam Ma、青森縣觀光國際戰略局代表

即上mst.com.hk 或致電2519 8088 登記



星晨旅遊

查詢： 2519 8088

網址：http://www.mst.com.hk

牌照號碼：350018